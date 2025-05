O que Charli XCX disse sobre sucessor do ‘Brat’

Após alcançar um novo patamar na carreira com o aclamado BRAT (2024), Charli XCX surpreende ao declarar que não pretende seguir os mesmos passos que a levaram ao topo. Em entrevista recente ao site Culted, a cantora britânica compartilhou reflexões sinceras sobre o impacto inesperado do disco — e deixou claro que está pronta para se reinventar, mesmo que isso signifique um possível “fracasso”.

“Eu realmente não sinto nenhuma pressão para repetir o que fiz em BRAT. Quando o gravei, estava criando algo em que acreditava, mas sem saber como o público reagiria. Fiz para mim mesma, da forma que queria. Nunca imaginei que teria essa conexão tão forte com as pessoas. Então, se o próximo for um fracasso, estou em paz com isso”, afirmou.

Lançado em 2024, BRAT marcou a trajetória de Charli XCX com força: foi aclamado pela crítica, liderou rankings internacionais e levou a artista a grandes palcos como o Coachella. O disco também garantiu três prêmios Grammy, incluindo a cobiçada categoria de “Álbum do Ano” — um feito inédito na carreira da artista, até então vista como uma figura de vanguarda do pop alternativo.

Mas o peso do sucesso não parece ter intimidado Charli. Durante uma transmissão ao vivo feita após sua participação no Laneway Festival, na Austrália, ela compartilhou ideias para seu novo trabalho — e elas seguem por um caminho radicalmente distinto. “E se eu fizer um álbum com violões? Ou com cordas? Ou os dois? Talvez uma era meio Lou Reed…”, brincou, sugerindo um flerte com sonoridades mais introspectivas e orgânicas.

A ideia de romper com a estética agressiva e digital de BRAT também é confirmada por Finn Keane, produtor do álbum. Em entrevista ao site Grammy.com, Keane revela que os dois já vêm discutindo novas direções musicais. “As conversas que temos tido e as faixas que andamos tocando são totalmente diferentes do que fizemos em BRAT. É esse espírito iconoclasta de reconstrução que faz tudo valer a pena”, afirma.

Charli também mencionou a admiração por Clairo, especialmente pela faixa “Sofia”, do primeiro álbum da artista norte-americana, que também integrou o line-up do festival australiano. “Ouvi ‘Sofia’ antes de ser lançada e sempre adorei. É uma música linda”, contou.

O que se sabe sobre a nova era de Charli XCX após ‘Brat’

Em uma trajetória cheia de surpresas, Charli recentemente conquistou vitórias no Grammy, com sua faixa “Von Dutch” sendo premiada como Melhor Gravação de Dance Pop, enquanto “Brat” levou o prêmio de Melhor Álbum Dance/Eletônico. Com o sucesso recente, a cantora está também envolvida em novos projetos cinematográficos.