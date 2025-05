Coldplay suspende turnê e cancela shows no Brasil em 2025

Os fãs brasileiros do Coldplay receberam uma notícia amarga nesta semana: a banda britânica, que faria uma maratona de dez apresentações no Rio de Janeiro em novembro, decidiu cancelar toda a agenda prevista para a América do Sul e anunciou uma pausa por tempo indeterminado.

A informação foi divulgada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, mas, até o momento, a banda e sua assessoria oficial não se pronunciaram para confirmar ou negar os rumores.

A expectativa para essa nova passagem do grupo pelo país era alta, especialmente após o sucesso retumbante das apresentações em 2023, quando Coldplay reuniu multidões em estádios lotados, com seis shows em São Paulo, dois em Curitiba e três no Rio de Janeiro.

Todas as datas paulistas, realizadas no Estádio do Morumbi, tiveram ingressos esgotados rapidamente, reafirmando o Brasil como um dos principais mercados para a banda.

Enquanto a turnê foi cancelada, um ponto ainda permanece nebuloso: a participação do vocalista Chris Martin na COP 30, marcada para o dia 10 de novembro, em Belém, no Pará. Até agora, sua presença está confirmada, mas não se sabe se ele subirá ao palco sozinho ou acompanhado pelos colegas de banda. Esse mistério adiciona ainda mais suspense ao já tenso momento vivido pelos fãs.

Coldplay: Pausa necessária

Nos últimos meses, Chris Martin abriu o coração e falou publicamente sobre sua batalha contra a depressão. Em abril, o vocalista usou as redes sociais para relatar como vem enfrentando a doença e como ela impacta sua rotina de turnês e gravações.

Embora a banda não tenha divulgado oficialmente os motivos da pausa, muitos fãs e especialistas apontam que o bem-estar físico e emocional de Martin pode ter pesado na decisão de interromper as atividades temporariamente.

A possibilidade de um hiato prolongado já vinha sendo sinalizada desde entrevistas anteriores. Em uma conversa para o programa Entertainment Tonight, os integrantes reforçaram que o Coldplay deve encerrar a produção de álbuns após o lançamento do 12º disco. Com Moon Music, o décimo álbum de estúdio, lançado em outubro de 2024, essa meta parece cada vez mais próxima, deixando no ar o sentimento de despedida antecipada.

Desde o início da carreira, o Coldplay sempre se posicionou como uma banda preocupada não apenas com a música, mas também com questões sociais e ambientais, o que torna sua potencial presença na COP 30 ainda mais simbólica.

Entretanto, a ausência nos palcos brasileiros em 2025 marca uma lacuna difícil de preencher, especialmente para os milhares de fãs que já aguardavam ansiosamente pela oportunidade de reviver a experiência de um show da banda.

Por ora, resta ao público brasileiro acompanhar os próximos passos e aguardar, quem sabe, um pronunciamento oficial que traga mais clareza sobre o futuro do grupo. A única certeza é que, mesmo em pausa, Coldplay continua ocupando um espaço singular no coração dos fãs e na história da música contemporânea.