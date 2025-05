O desabafo de Miley Cyrus sobre luta para ficar sóbria

Na contagem regressa para o lançamento de seu aguardado álbum Something Beautiful, Miley Cyrus abriu o coração em uma entrevista reveladora à Apple Music, conduzida por Zane Lowe. A cantora refletiu sobre sua jornada pessoal e profissional, destacando a importância vital que a sobriedade passou a ter em sua vida.

“É como se fosse minha fé. Eu dependo disso. Isso mudou tudo pra mim”, afirmou Miley, ao comentar o impacto que a decisão de se manter longe de substâncias teve em sua trajetória. Desde que adotou esse novo estilo de vida, a artista afirma estar colhendo os frutos de um sucesso “sem precedentes”.

Miley, que conquistou seu primeiro Grammy com o álbum Endless Summer Vacation, reconheceu que sua caminhada rumo à sobriedade não foi linear. Em 2020, durante a promoção de Plastic Hearts, ela chegou a tentar abandonar os vícios, mas enfrentou recaídas. Ainda assim, a cantora enxerga esses tropeços como parte essencial do processo que a levou ao seu atual momento artístico e pessoal.

“Eu precisava cair mais uma vez. Era inevitável. Se isso não tivesse acontecido, eu não estaria aqui hoje”, confessou. Segundo ela, esse período turbulento foi o estopim para compor “Flowers”, uma canção que descreve como o ponto de virada emocional e criativo em sua vida. “Essa música foi como uma chave que destravou a cura”, declarou.

Além de estar entre os nomes mais cotados para se apresentar no próximo Super Bowl, Miley também voltou aos holofotes após ser alvo de um processo por suposto plágio da faixa “Flowers”, acusado de ter semelhanças com uma canção de Bruno Mars. Ainda assim, nada parece abalar o foco da artista em sua nova fase, marcada pela clareza, introspecção e autenticidade.

As faixas de ‘Something Beautiful’ de Miley Cyrus

Na manhã desta segunda-feira (19), Miley Cyrus, cantora e compositora norte-americana de 32 anos, agitou as redes sociais ao divulgar a prévia de seu novo trabalho de estúdio, intitulado Something Beautiful. A artista, conhecida mundialmente por sucessos como Wrecking Ball, deu aos fãs um vislumbre do visual do projeto e revelou a lista completa das 13 faixas inéditas, incluindo colaborações com nomes de peso.

O destaque entre os feats vai para a icônica Naomi Campbell. Aos 54 anos, a supermodelo britânica empresta sua presença à faixa Every Girl You’re Ever Loved, em um encontro artístico que promete unir música e atitude. Outra colaboração que chamou atenção é com Brittany Howard, vocalista da banda Alabama Shakes, na faixa Walk of Fame.

A tracklist divulgada inclui:

Prelude Something Beautiful End of The World More To Lose Interlude 1 Easy Lover Interlude 2 Golden Burning Sun Walk of Fame (feat. Brittany Howard) Pretending You’re God Every Girl You’re Ever Loved (feat. Naomi Campbell) Reborn Give Me Love

O novo álbum, marcado para lançamento no dia 30 de maio, promete explorar sonoridades intensas e uma estética visual refinada, reforçando a versatilidade de Miley e sua constante reinvenção artística. Os fãs já demonstram entusiasmo nas redes, alimentando expectativas sobre como será essa nova era na carreira da estrela.