Anitta aposta em novo hit bilíngue com “Tout gâcher”

Anitta não para. A brasileira, conhecida por sua habilidade de transitar por diversos mercados e idiomas, lançou nesta quinta-feira mais uma faixa pensada especialmente para o público europeu.

“Tout gâcher”, expressão que significa “Estragar tudo” em português, é a mais nova colaboração da artista, desta vez ao lado do produtor francês Zeg P e do cantor franco-haitiano Joe Dwet File.

Como já virou marca registrada, Anitta mistura versos em português e francês com naturalidade e entrega uma sonoridade que passeia pelo R&B, com aquele tempero pop que só ela sabe fazer.

A canção rapidamente ganhou destaque nas plataformas digitais e foi recebida com entusiasmo pelos fãs, especialmente os que acompanham de perto a incursão da artista no mercado francófono.

O lançamento reforça a estratégia internacional da cantora, que vem investindo pesado em parcerias com artistas locais, aproximando-se cada vez mais do público europeu e, claro, ampliando ainda mais sua presença global.

Novos aliados de Anitta: Zeg P e Joe Dwet File

A parceria foi anunciada oficialmente nesta semana, após uma troca de mensagens entre os artistas ser divulgada nos stories do Instagram. A expectativa, como sempre, era grande, afinal Anitta não dá ponto sem nó. E não decepcionou.

Zeg P é um nome de peso na cena musical francesa. Natural de Paris, o produtor é conhecido por sua capacidade de misturar música eletrônica com elementos de diversos gêneros, criando faixas que são verdadeiros hits nas pistas europeias.

Seu maior sucesso até agora, “FADE UP”, lançado em 2022 ao lado de Hamza e SCH, acumula mais de 129 milhões de execuções apenas no Spotify, consolidando-o como um dos produtores mais relevantes do momento.

Joe Dwet File, por sua vez, traz ao projeto sua pegada romântica e o charme da música afro-caribenha, características que também se fazem presentes em “Tout gâcher”. A união desses talentos com a versatilidade de Anitta resulta em uma faixa envolvente, que flerta com as batidas sensuais do R&B e reforça a identidade artística da brasileira em sua fase mais internacional.

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que Anitta se aventura pelo idioma francês. Em 2021, ela participou da faixa “Mon soleil”, ao lado do cantor Dadju, uma das maiores estrelas do R&B francês.

A música integrou o relançamento do álbum “Poison ou Antidote” e alcançou o Top 10 das canções mais ouvidas na França pelo Spotify, consolidando de vez a brasileira como uma artista capaz de transitar confortavelmente por esse mercado tão competitivo.

Com “Tout gâcher”, Anitta reforça sua capacidade camaleônica de se reinventar a cada lançamento, sempre com um olho no mercado internacional e outro na manutenção de sua identidade artística.

E parece que a fórmula vem funcionando bem. A artista, que já conquistou feitos importantes em países como Estados Unidos, Espanha e Itália, agora segue firme no mercado francês, onde sua presença cresce a passos largos.

Para os fãs, fica o convite: a nova música já está disponível nas plataformas digitais e promete ser mais um sucesso na extensa coleção de hits da brasileira. E, claro, fica a pergunta que não quer calar: qual será o próximo idioma que Anitta vai dominar?