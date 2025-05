Jennifer Lopez é processada por usar foto própria

Jennifer Lopez, uma das maiores estrelas da música e do cinema, está novamente no centro de uma polêmica judicial. A artista enfrenta dois processos federais movidos pelo fotógrafo Edwin Blanco e pela agência de fotografia BackGrid USA, após ter publicado imagens suas nas redes sociais sem a devida autorização ou pagamento de direitos autorais.

O episódio em questão aconteceu logo após a cerimônia do Globo de Ouro de 2025, realizada no dia 5 de janeiro, evento que também ficou marcado pela vitória histórica de Fernanda Torres como melhor atriz de drama.

Na sequência da premiação, Lopez participou do tradicional after party da Vanity Fair, onde posou para diversos fotógrafos — entre eles, Edwin Blanco, autor das imagens que agora motivam o imbróglio judicial.

De acordo com informações publicadas pela Rolling Stone e Billboard, as fotos de Jennifer Lopez, capturadas por Blanco na festa, foram posteriormente divulgadas pela própria cantora em seus perfis no Instagram e no X (antigo Twitter). A publicação dessas imagens, no entanto, teria ocorrido sem a autorização expressa do fotógrafo e sem o pagamento pelos direitos de uso.

Segundo a ação movida na Justiça, logo após a publicação, Edwin Blanco e a BackGrid procuraram a equipe da cantora com a intenção de resolver a situação de forma amigável. Um acordo verbal teria sido firmado entre as partes, envolvendo um consenso financeiro que permitiria a manutenção das imagens nas redes sociais de Lopez.

Contudo, segundo o processo, a artista e sua equipe jamais cumpriram com o prometido.

O advogado do fotógrafo argumenta que a cantora utilizou as imagens com um objetivo que ultrapassa o simples compartilhamento pessoal. De acordo com ele, Lopez teria se aproveitado da visibilidade do evento e do alcance das redes sociais para promover as marcas de roupas e joias que vestia naquela noite, configurando assim um uso comercial indevido das fotografias.

Jennifer Lopez: Direitos autorais e a eterna polêmica das imagens públicas

O caso reacende uma velha discussão no meio jurídico e artístico: até que ponto uma celebridade pode usar, livremente, imagens de si mesma capturadas por fotógrafos profissionais? Embora para muitos soe estranho que alguém seja processado por postar uma foto de si mesmo, a legislação de direitos autorais é clara ao estabelecer que o autor da imagem — no caso, o fotógrafo — detém os direitos patrimoniais sobre o material, independentemente de quem aparece na cena.

Jennifer Lopez não se manifestou publicamente sobre o processo até o momento, e sua equipe jurídica também não respondeu aos pedidos de comentários da imprensa internacional.

O que se sabe, por enquanto, é que os advogados de Blanco e da BackGrid estão dispostos a levar o caso adiante, buscando não apenas a compensação financeira, mas também uma decisão judicial que reforce a necessidade de respeito aos direitos autorais, mesmo quando as imagens envolvem celebridades de renome mundial.

Enquanto o desfecho ainda é incerto, o episódio serve como mais um alerta sobre a complexidade das relações entre famosos, fotógrafos e a indústria do entretenimento. Afinal, nem mesmo quem está sob todos os holofotes está livre das regras que regem o mundo jurídico.