Post Malone lança coleção exclusiva de copos e segue em turnê triunfal

Após conquistar o público como headliner do Coachella, Post Malone decidiu ampliar ainda mais sua marca pessoal, desta vez no mundo dos acessórios. O astro norte-americano anunciou oficialmente uma colaboração inédita com a tradicional Stanley 1913, marca reconhecida mundialmente por suas garrafas térmicas e copos resistentes.

A coleção, que será lançada em 16 de junho, promete movimentar fãs de música, design e lifestyle, unindo funcionalidade e estética.

Em comunicado, o cantor de “I Ain’t Coming Back” revelou sua empolgação com o projeto: “Sempre fui um grande fã da Stanley 1913, então poder colaborar com eles foi incrível. A coleção inteira é fantástica. Mal posso esperar para que vocês vejam o que criamos juntos.”

E, de fato, o mistério em torno dos produtos só aumenta a expectativa, já que todos os detalhes e visuais da linha ainda permanecem sob sigilo absoluto.

O modelo Quencher H2.0, conhecido pela sua popularidade estrondosa, servirá como base para a coleção, que se soma a uma lista de colaborações ilustres da marca. Antes de Post Malone, nomes como Tyla, Olivia Rodrigo, Lainey Wilson, Lionel Messi e LoveShack Fancy já emprestaram sua assinatura à Stanley. Agora, é a vez do cantor levar sua estética country contemporânea e descontraída a novos patamares.

Kate Ridley, diretora de marca da Stanley 1913, destacou a química entre as partes envolvidas: “Esta parceria combina perfeitamente a qualidade inovadora e a criatividade que nossa comunidade espera, com a estética autêntica e expressiva do Post. Colocamos nosso amor pelo estilo como expressão pessoal nesta coleção e sabemos que nossos consumidores vão se apaixonar.”

Para quem deseja garantir um exemplar, a dica é se cadastrar na lista de espera. Assim, os mais ávidos por novidades serão avisados assim que os produtos chegarem às prateleiras.

Post Malone nos palcos e na estrada

Enquanto seus copos ainda não podem ser vistos, Post Malone segue mais visível do que nunca nos palcos norte-americanos. Ao lado de Jelly Roll, o artista está em plena atividade com a Big Ass Stadium Tour, que já arrancou elogios após sua estreia em Salt Lake City, Utah.

O espetáculo inaugural, com mais de três horas de duração, entregou tudo o que os fãs esperavam: sucessos, surpresas e parcerias emocionantes.

No setlist de 25 músicas, Post Malone revisitou clássicos como “Wow”, “Better Now”, “Circles” e “Rock Star”, além de apresentar faixas de seu mais recente álbum, como “Pour Me a Drink”. O momento mais aguardado, no entanto, ficou por conta do dueto com Jelly Roll em “Losers”, arrancando aplausos do público em um dos ápices da noite.

Para completar, a abertura ficou por conta de Sierra Ferrell, que também dividiu o palco com Post em “Never Love You Again”, faixa presente no projeto F-1 Trillion: Long Bed.

A turnê ainda tem um longo caminho pela frente, passando por cidades como Las Vegas, San Antonio, Arlington, Atlanta, St. Louis, Detroit, Minneapolis, Chicago, Filadélfia, Miami, Orlando, Denver, Los Angeles e Portland, até encerrar em grande estilo no dia 1º de julho, em São Francisco.

Seja nas lojas, seja nos estádios, Post Malone segue provando que sua criatividade e versatilidade não conhecem limites. Entre copos, hits e multidões, ele transforma cada projeto em uma oportunidade para reforçar sua marca única no mundo da música e além.