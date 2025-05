Miley Cyrus revela infecção grave após cena ousada em filme

Miley Cyrus é conhecida por não medir esforços quando o assunto é arte, e mais uma vez provou que sua entrega vai muito além do palco e do estúdio.

Em sua recente participação no Jimmy Kimmel Live!, a cantora e atriz revelou ter passado por uma experiência, no mínimo, desconfortável: contraiu uma infecção severa na perna ao gravar uma cena ousada para seu novo projeto audiovisual, o filme Something Beautiful, que acompanha o álbum homônimo prestes a ser lançado.

A cena em questão, já antecipada em alguns trailers, mostra Miley se jogando literalmente na Calçada da Fama de Hollywood, símbolo máximo da cultura pop e, aparentemente, também um criadouro invisível de germes.

Segundo a própria artista, a produção não tinha verba suficiente para interditar e higienizar o local, o que fez com que as filmagens fossem realizadas às pressas, durante a madrugada, sem qualquer tipo de precaução sanitária.

O resultado dessa aventura cinematográfica, segundo Cyrus, foi uma infecção tão agressiva que ela precisou ser internada na UTI cerca de um mês depois da gravação. “Minha perna começou a se desintegrar ao redor do joelho”, contou, arrancando risadas incrédulas da plateia, mas deixando claro que a situação foi bastante séria.

O momento mais surreal da experiência, relatou, foi a reação dos próprios médicos.

“Ter um cirurgião me olhando e dizendo ‘eca’… eles abrem cadáveres, veem órgãos humanos e ainda assim acharam meu joelho nojento”, ironizou, mostrando o senso de humor que a acompanha até nos episódios mais inusitados.

A artista afirmou que, no instante em que os médicos perguntaram se ela fazia ideia de como poderia ter contraído uma infecção tão severa, sua memória imediatamente retornou à noite em que rolou pela famosa calçada sem qualquer proteção.

Uma escolha estética que, como muitas em sua carreira, custou caro — mas também reforça sua disposição em se entregar totalmente à sua arte.

Nova fase artística e pessoal de Miley Cyrus

O episódio foi compartilhado em meio à divulgação de seu aguardado álbum, Something Beautiful, que chega às plataformas no dia 30 de maio e conta com participações de peso, como Brittany Howard e Naomi Campbell.

O filme que acompanha o disco terá uma exibição exclusiva: estreia única nos cinemas dos Estados Unidos e Canadá no dia 12 de junho, e no restante do mundo a partir de 27 de junho.

Além do relato inusitado, Miley também falou sobre sua trajetória recente, incluindo a sobriedade, que descreveu como “um Deus” em sua vida. Em entrevista a Zane Lowe, da Apple Music 1, declarou: “Aprendi que a sobriedade mudou minha vida inteira. Eu vivo por ela”.

Cyrus ainda comentou sobre a experiência de conquistar seu primeiro Grammy em 2024, quando venceu nas categorias de Melhor Performance Solo Pop e Gravação do Ano com o hit “Flowers”, sucesso absoluto no topo da Billboard Hot 100.

Em meio a todas essas novidades, Miley segue se reinventando e provocando como sempre , mesmo que, desta vez, isso tenha lhe custado uma cicatriz (e uma boa história para contar).