‘Breach’: o novo álbum do Twenty One Pilots - (crédito: TMJBrazil)

Na manhã desta quarta-feira (21), os fãs do Twenty One Pilots foram surpreendidos com uma notícia de peso: a banda confirmou o lançamento de seu sétimo álbum de estúdio, intitulado Breach, com estreia marcada para setembro de 2025. O anúncio veio após uma série de pistas enigmáticas espalhadas pela dupla durante a turnê e nas redes sociais, que finalmente revelaram o nome do novo projeto e seu primeiro single.

A faixa inédita, chamada The Contract, será oficialmente lançada no dia 12 de junho, marcando o início da nova era da banda formada por Tyler Joseph e Josh Dun. Conhecidos por envolver o público em narrativas misteriosas, os músicos mantiveram a tradição ao usar elementos criptografados para antecipar a novidade.

O anúncio chega na esteira das comemorações de uma década do icônico álbum Blurryface, responsável por catapultar a banda ao estrelato global com sucessos como Stressed Out e Ride. O projeto, lançado em 2015, atingiu uma marca histórica ao ser o primeiro álbum a receber certificações Gold ou Platinum da RIAA em todas as suas faixas, garantindo um lugar no Guinness World Records.

Recentemente, a canção Doubt, presente em Blurryface, voltou aos holofotes ao viralizar com uma versão demo que ultrapassou 1,8 bilhão de visualizações nas redes sociais. O impacto foi tamanho que a banda decidiu incluir a música na Clancy World Tour, além de disponibilizar a demo de forma surpresa — acumulando rapidamente mais de 20 milhões de streams.

O Brasil também esteve na rota da atual turnê do Twenty One Pilots, com shows realizados em janeiro deste ano nas cidades de Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo, reforçando o carinho do duo pelo público brasileiro.