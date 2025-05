Chappell Roan vai largar a carreira? O que se sabe

A cantora norte-americana Chappell Roan, de 27 anos, surpreendeu os fãs ao revelar que pode deixar a música caso continue sendo alvo de críticas que, segundo ela, distorcem sua imagem e a pintam como “vilã”. Em uma entrevista sincera ao podcast Outlaws, a artista desabafou sobre o peso da fama e o impacto da hostilidade do público e da mídia em sua saúde mental.

“Quando digo ‘não fale comigo assim’, não estou sendo ingrata. Estou apenas me defendendo. Mas isso é tratado como algo errado. É abusivo”, afirmou Chappell, questionando o padrão de comportamento que espera que celebridades aceitem ataques e invasões sem reagir.

Roan, conhecida por sucessos como “Good Luck, Babe!” e “Pink Pony Club”, destacou o paradoxo da cultura do pedido de desculpas tardio. Citando figuras como Britney Spears e Paris Hilton, ela refletiu sobre como a sociedade lamenta erros do passado, mas continua repetindo comportamentos tóxicos com novas personalidades públicas. “É como se disséssemos que aprendemos, mas ainda alimentamos essa máquina de julgamento”, pontuou.

A artista expressou preocupação com os efeitos da pressão constante. “Tenho medo de desenvolver agorafobia. De ficar tão ansiosa a ponto de não conseguir me apresentar”, revelou. “Se eu não me defender agora, vou acabar desistindo, porque não aguento mais ser mal interpretada por gente que nem me conhece.”

Roan também falou sobre os limites entre o artista e o público, enfatizando a importância de impor barreiras sem ser taxada como problemática. “Não posso mais suportar ser tocada por desconhecidos, ser seguida, ser observada como se eu não fosse humana”, disse.

A cantora não descartou a possibilidade de dar uma pausa — ou até encerrar sua trajetória na música — se o cenário não mudar. “Não sou quem dizem que eu sou. E continuar fingindo que isso não me afeta é impossível. Se não puder proteger minha identidade, não posso continuar”, concluiu.