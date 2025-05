Frescor à toda prova: confira a crítica do clássico Hiroshima mon amour

Crítica // Hiroshima mon amour ★★★★★

No marcante ano de 1959, o vanguardista cineasta Alain Resnais cunhou cenas no seu histórico Casablanca (14 anos depois do clássico de Michael Curtiz), um recinto japonês que abrigou a nostalgia elevada ao cubo na memória de qualquer cinéfilo. Com atores em estado de graça, o casal Eiji Okada e Emmanuelle Riva, o mesmo diretor de O ano passado em Marienbad (1961), preza a cartilha de revolução na linguagem do cinema, com direito a roteiro de Marguerite Duras e trilha sonora absurdamente marcante assinada por Giovanni Fusco e Georges Delerue. O clássico tem sessões no Cine Brasília.

Na base da trama está o "horror do esquecimento" — que alcança até mesmo os bombardeios atômicos de Hiroshima. Reflexos da violência são nítidos, nesta história única que versa sobre uma paixão inaceitável e a fluidez das emoções num tempo em suspenso. As interpretações parecem recitadas (particularmente, Riva parece cantar o texto), num universo em que a alegria parece falsa e a extroversão, desesperada. A personagem de Riva esgarça, na trama, um doloroso amor do passado, com a mesma impossibilidade do atual sentimento que demarca seu adultério (ao lado do personagem de Okada).