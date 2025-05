Bad Bunny agita a web com foto de cueca branca

Bad Bunny voltou a movimentar a internet nesta sexta-feira (23) ao publicar uma foto ousada nos stories. O cantor porto-riquenho, de 31 anos, surgiu diante do espelho usando apenas uma cueca branca, arrancando suspiros e elogios de seus milhões de seguidores. O volume marcado na peça também não passou despercebido e se tornou um dos assuntos mais comentados do dia nas redes sociais.

Nos comentários, não faltaram reações exaltadas. "Lindo e sem medo de ser ele mesmo", escreveu uma fã. "Bad Bunny sempre entregando tudo", elogiou outro seguidor. "Um homem é um homem quando tem confiança. Ele tem de sobra", opinou um internauta. Já outra brincou: "Acordei com esse presente. Obrigado, universo!"

Além do clique provocante, Bad Bunny também tem chamado atenção por suas escolhas de estilo. No recente Met Gala, o artista desfilou com um look assinado pela Prada, complementado por um chapéu típico de Porto Rico. No Brasil, a combinação gerou memes e comparações com o personagem Chico Bento, da Turma da Mônica.

Durante uma transmissão ao vivo com a Vogue, ele explicou o conceito por trás do visual: "Meu amigo Anthony, com a equipe da Prada, mixou elementos da marca com o chapéu sombrero de Porto Rico. Eu acho que estou bonito", disse, bem-humorado.

A internet, claro, não perdoou. "Bad Bunny servindo o look Chico Bento hipster no Met Gala", brincou um perfil no X (antigo Twitter). "Ele indo com o chapéu do Chico Bento pro Met pra ver se conquista fãs aqui", ironizou outro. Seja de cueca ou de Prada, o astro latino segue dominando os holofotes — e os corações.