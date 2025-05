“Sonha Mesmo”: a música do fenômeno gospel Misaias Oliveira

O cantor e compositor Misaias Oliveira, 32 anos, alcançou projeção nacional com o sucesso “Sonha Mesmo”, música gospel que se transformou em um verdadeiro fenômeno nas plataformas digitais. A canção, que acumula milhões de visualizações, tem ressoado especialmente entre fiéis que encontraram na letra uma mensagem de esperança para momentos de dificuldade.

“Muitos desistem de sonhar por causa das dificuldades no caminho. ‘Sonha Mesmo’ nos lembra que é possível acreditar novamente quando Deus está ao nosso lado”, compartilhou o cantor em nota divulgada pela assessoria à imprensa.

Nascido em Salvador no dia 12 de outubro de 1991, Misaias teve sua trajetória marcada por uma relação intensa com a música desde a infância, influenciado pelos pais Maria e Manoel. O artista passou por um período de afastamento religioso na adolescência, quando integrou bandas de axé e pagode, antes de retornar à igreja aos 19 anos.

O retorno do cantor aconteceu por uma “revelação”, uma promessa que o levou a se dedicar à música gospel, culminando no lançamento de seu primeiro trabalho, “Promessas”, financiado por um amigo da congregação.

Com 19 milhões de visualizações no canal da Todah Music, gravadora de Misaias Oliveira, no YouTube, a música também intitula o álbum mais recente do cantor, que contém seis faixas gravadas ao vivo. No Spotify, o cantor conta com mais de 440 mil ouvintes mensais na plataforma.

Confira a tracklist de “Sonha Mesmo (Ao Vivo)”, de Misaias Oliveira:

Sonha Mesmo (Ao Vivo); Tá Tudo Bem (Ao Vivo); Você Não É De Ferro (Ao Vivo); Meu Futuro (Ao Vivo); Eu Tenho a Presença (Ao Vivo); Deus Tem a Última Palavra (Ao Vivo);

O sucesso levou o artista a uma parceria com a gravadora Todah Music para a produção de um novo EP, previsto para o final deste ano ou no primeiro semestre do próximo ano. O cantor adiantou que ele e sua equipe estão trabalhando em novas canções que mantenham essa conexão com o público, revelando ainda que planeja uma turnê nacional para o próximo ano.