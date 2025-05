Eli Soares celebra meio milhão de views de “A Melhor Coisa Que Já Fiz”

O cantor gospel Eli Soares lançou seu mais novo disco, “Memóri4s”, nas plataformas de música. Com menos de um mês de lançamento no YouTube, as faixas do trabalho ultrapassam 700 mil visualizações em seu canal oficial.

O novo álbum reúne os três EPs lançados anteriormente pelo artista: “Memóri4s 3/3”, “Memóri4s – Igreja” e “Memóri4s – Groove”, lançados entre dezembro de 2024 e abril deste ano. O projeto resgata grandes clássicos da música gospel das décadas de 80 e 90, apresentando-os em novas versões que mantêm a essência das canções originais, mas com o toque único do cantor mineiro.

O novo projeto já faz sucesso nas plataformas de áudio. No YouTube, as faixas do disco somam mais de 3 milhões de visualizações. Uma das faixas lançadas mais recentemente, “A Melhor Coisa Que Já Fiz”, já ultrapassa meio milhão de reproduções na plataforma.

Outras faixas de destaque do projeto na plataforma são “Nosso General”, que possui mais de 1 milhão de visualizações; “Jeová É O Teu Cavaleiro”, que se acerca de 1 milhão de visualizações; e “Vou Seguir Com Fé”, com mais de 700 mil reproduções.

Em nota divulgada pela assessoria, Eli Soares expressou sua gratidão pela recepção do público: “São músicas que marcaram gerações e continuam sendo instrumentos de Deus para tocar corações. Ver as pessoas se emocionando e se conectando com essas canções é muito especial”, declarou.

“Música é um presente de Deus”, afirma Eli Soares

Recentemente, Eli Soares foi ato de encerramento da famosa Marcha Para Jesus, que aconteceu no Arena da Floresta, em Rio Branco, no estado do Acre. Em entrevista ao veículo ac24horas, o cantor destacou a importância da música, independente da origem – cristã ou não –, e sua mensagem.

“A música é uma ferramenta poderosa para a evangelização e para alcançar diferentes públicos. É um presente de Deus. O inimigo tenta deturpar o que é santo, mas há música boa e música ruim. Eu busco ouvir músicas que edificam, fortalecem e trazem algo positivo, seja no âmbito espiritual ou na convivência com as pessoas. Músicas que falam de amor, saudade, esperança e paz transcendem as barreiras denominacionais da igreja”, declarou o artista.