Entre arte e ativismo, influenciadora brasileira emociona em Cannes 2025

Débora Denecke usou as redes sociais para mostrar os bastidores da sua participação no Festival de Cannes, um dos mais prestigiados do cinema mundial. Em 2025, ano em que o Brasil foi o país homenageado, ela comemorou uma década de presença no evento. “Estar aqui agora é simbólico demais. Não é só uma conquista pessoal, é um orgulho nacional”, disse.

Durante os dias de festival, Débora marcou presença nas pré-estreias de peso, como o novo “Missão Impossível – Acerto de Contas”, com Tom Cruise, e o aguardado “Vie Privée”, de Jodie Foster. Mas o momento que mais mexeu com ela foi mesmo a sessão de “O Agente Secreto”, filme brasileiro que levou o cinema nacional ao centro das atenções. “Ver os nossos artistas brilhando nesse palco mundial é de arrepiar. É o Brasil sendo visto e celebrado como merece”, disse.

Sempre impecável, a influenciadora, ativista e empresária cruzou o tapete vermelho com um vestido assinado pelo estilista Paulo Hartung, um look elegante, cheio de brasilidade e feito sob medida pra esse momento histórico. E, claro, ela também aproveitou os holofotes para dar visibilidade à sua marca de maquiagem, levando alguns lançamentos pra mostrar ao mercado europeu. “Cannes também é uma vitrine. A gente se expressa pela arte, pela imagem, pela atitude. Eu estou aqui com tudo isso”, comentou.

Entre selfies com estrelas do cinema, encontros nos bastidores e reflexões sobre sua trajetória, Débora celebrou com o coração cheio: “Chegar a 10 anos de Cannes, justo no ano em que o Brasil é homenageado, é uma vitória em tantos níveis. É sobre estar presente, construir, representar. É sobre mostrar que a mulher brasileira tem força, visão e voz no mundo”, e tem mesmo.