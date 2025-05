Como Joe Jonas retomou a vida amorosa após o divórcio

Em uma rara abertura sobre sua vida íntima, Joe Jonas, de 35 anos, compartilhou os desafios de se reconectar com o amor após o fim de seu casamento com a atriz Sophie Turner, de 29. Durante uma transmissão ao vivo no TalkShopLive, realizada na quarta-feira (21), o cantor revelou que o processo de retomar relacionamentos após o divórcio foi repleto de medos e descobertas emocionais.

A confissão veio à tona enquanto falava sobre “Only Love”, faixa que compõe seu aguardado álbum solo Music for People Who Believe in Love. A canção nasceu de uma conversa aparentemente trivial, mas marcante, com uma pessoa com quem Joe estava se relacionando na época.

“Naquele momento, eu estava começando a sair com alguém de novo e tudo parecia muito novo, assustador e até intimidador. O amor se apresenta de tantas formas, e eu estava em processo de redescobrir o que ele significava para mim”, desabafou o artista.

Segundo Joe, a ideia para o título da música surgiu de uma resposta inesperadamente simples da pessoa com quem ele estava se envolvendo. “Eu compartilhei meus receios, e ela respondeu, quase brincando: ‘Ah, é só amor’. Aquilo ficou comigo. Foi aí que percebi que ali havia algo que valia ser explorado musicalmente.”

Inicialmente, a composição foi pensada para o trio Jonas Brothers. No entanto, ao revisitar a canção, Joe percebeu que ela carregava uma carga emocional tão pessoal que decidiu mantê-la em seu repertório solo. A escolha foi feita com o apoio total dos irmãos, Nick e Kevin.

“Chamei os dois para conversar e expliquei que, mesmo sabendo que a música poderia funcionar com a banda, ela tinha muito da minha vivência. Eu revivia cenas e sentimentos muito específicos ao ouvi-la. Felizmente, eles entenderam”, contou. Nick chegou a elogiá-la abertamente: “Cara, eu realmente gosto dessa música. Acho que você deve ficar com ela.”

O divórcio de Joe Jonas e Sophie Turner foi finalizado em 2023, encerrando um casamento de quatro anos e marcando o início de uma nova fase na vida do cantor. Eles são pais de duas meninas. Posteriormente, Joe teve um relacionamento breve com a modelo Stormi Bree, que chegou ao fim em junho de 2024.

‘Heart by Heart’: conheça o tema da música de Joe Jonas

Joe Jonas está de volta aos holofotes com o lançamento de “Heart by Heart”, seu mais novo single solo. A canção, de tom acústico e melancólico, é a terceira amostra do seu próximo álbum, Music for People Who Believe in Love, que chega às plataformas no dia 23 de maio, pela Republic Records.

A faixa foi escrita em parceria com nomes de peso: Lewis Capaldi, Savan, Oscar Holter e Max Gsus. Na música, Jonas canta sobre um amor perdido, embalado por uma combinação suave de violão e teclados. “Bem, se ele nunca acender sua centelha, lembre-se de que eu conheço seu coração de cor”, entoa o artista em um dos versos mais marcantes.

Antes de “Heart by Heart”, Joe já havia disponibilizado “Work It Out” e “What This Could Be”, canções que também farão parte do novo projeto. Inicialmente previsto para outubro do ano passado, o lançamento do álbum foi adiado. Em comunicado nas redes sociais, o cantor explicou que a decisão foi motivada pela vontade de aprimorar ainda mais o trabalho: “O álbum vai sair mais tarde porque estou cheio de inspiração e quero dar os toques finais”, escreveu.

Uma nova fase na carreira solo

Este será o segundo álbum solo de Joe Jonas, que lançou seu primeiro trabalho individual, Fastlife, em 2011. Depois dessa experiência, o cantor formou a banda DNCE, conhecida pelo hit “Cake by the Ocean”, e retornou aos palcos com os irmãos Nick e Kevin em 2019 para a reunião dos Jonas Brothers. Desde então, o grupo lançou dois álbuns, incluindo o recente The Album, de 2023.

Ano movimentado para os Jonas Brothers

Enquanto Joe investe na carreira solo, os Jonas Brothers também têm novidades. No mês passado, eles divulgaram o clipe de “Love Me to Heaven” e anunciaram a turnê comemorativa de 20 anos da banda, intitulada Living the Dream. O grupo promete uma série de 10 shows em grandes estádios, além de uma longa temporada em arenas pelos Estados Unidos.

Para coroar a celebração, está previsto para 8 de agosto o lançamento de Greetings from Your Hometown, o sétimo álbum de estúdio da banda, acompanhado de um disco ao vivo.