Por que Taylor Swift não irá depor em julgamento de Lively

Taylor Swift não será mais chamada a depor no polêmico processo entre Blake Lively e Justin Baldoni, conforme revelou a revista Deadline nesta quinta-feira (22). O ator e diretor do longa É Assim que Acaba decidiu retirar a intimação que colocava a cantora no centro da disputa judicial.

A artista, que é amiga próxima de Blake Lively e tem sua música My Tears Ricochet incluída na trilha sonora do filme, havia sido intimada anteriormente como possível testemunha no caso. No entanto, sua equipe considerou a convocação indevida.

“Ela apenas licenciou uma faixa para o projeto — assim como outros 19 artistas fizeram — e, portanto, entendemos que essa tentativa de envolvê-la tem como único objetivo atrair holofotes e gerar manchetes sensacionalistas”, disse um porta-voz de Swift em comunicado.

A defesa de Lively se manifestou positivamente sobre a decisão, afirmando estar satisfeita com o recuo da parte contrária. “Apoiamos integralmente os esforços da equipe de Taylor para invalidar intimações indevidas e continuaremos a proteger qualquer pessoa que seja injustamente envolvida ou coagida neste processo”, disse um representante da atriz.

A equipe de Baldoni, por sua vez, foi criticada por supostamente tentar inserir Swift no caso desde o início. “Em algum momento, eles precisarão encarar as reais acusações de assédio sexual e retaliação, sem distrações midiáticas”, concluiu o porta-voz da cantora.

O embate legal entre Lively e Baldoni teve início no ano passado, pouco tempo após o lançamento do filme baseado na obra de Colleen Hoover. Baldoni, que nega todas as acusações, entrou com uma ação de US$ 400 milhões contra a atriz, alegando difamação. O julgamento está previsto para ocorrer em 2026.

A disputa será retratada em um documentário que, segundo informações da Variety, deverá ser lançado na plataforma de streaming Max.

A primeira regravação do ‘Reputation’ de Taylor Swift

Taylor Swift voltou a movimentar o universo pop ao revelar uma nova versão de um dos maiores hits de sua carreira: “Look What You Made Me Do”, faixa icônica do álbum Reputation, lançado originalmente em 2017. A música ressurge em um momento de destaque na cultura pop ao embalar uma das cenas mais marcantes do episódio final de The Handmaid’s Tale, série estrelada por Elisabeth Moss.

A canção, agora com sonoridade atualizada e vocais mais maduros, acompanha uma sequência poderosa em que as aias se organizam e marcham em rebelião contra os Comandantes. A nova roupagem da faixa amplifica a tensão e o simbolismo da cena, em que as mulheres se unem em um movimento de força e resistência, lideradas pela personagem de Moss.

A escolha da música não foi por acaso. Elisabeth Moss, protagonista e produtora da série, revelou em entrevista à Billboard que sempre sonhou em incorporar uma música de Swift à trama. “Eu queria usar uma música da Taylor há muitos anos na série, e finalmente encontramos o momento perfeito. Não haveria escolha melhor para essa cena”, afirmou. Fã assumida da cantora, Moss esteve recentemente em um dos shows da The Eras Tour em Toronto, acompanhada do colega de elenco Bradley Whitford. “Taylor é uma inspiração para mim e para muitos do nosso elenco. Foi uma verdadeira honra incluí-la neste momento tão importante.”

A surpresa foi ainda maior para os fãs por um detalhe: Reputation é um dos dois álbuns de Taylor que ainda não ganharam a aguardada regravação no formato Taylor’s Version. Desde 2021, a artista está regravando seus discos após uma disputa pública pelos direitos autorais de suas obras com o empresário Scooter Braun. Até o momento, já foram relançados com sucesso os álbuns Fearless, Red, Speak Now e 1989, todos estreando no topo da Billboard 200.