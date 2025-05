Justin Bieber apoia Chris Brown? O que se sabe

Chris Brown voltou ao centro das atenções recentemente após ser detido em Manchester, no Reino Unido, por conta de um caso de agressão ocorrido no ano passado. A prisão aconteceu em 15 de maio, quando o cantor norte-americano estava hospedado em um hotel na cidade inglesa. No entanto, o artista foi liberado no dia 21 de maio após pagar uma fiança estimada em 5 milhões de libras — cerca de R$ 33 milhões.

O episódio que motivou a prisão remete a 2023, quando Brown foi acusado de agredir o produtor musical Abraham Diaw dentro da boate Tape, localizada em Londres. Segundo relatos, a vítima teria sido alvo de socos, chutes e até de uma garrafada durante a confusão.

Após a liberação, o cantor demonstrou estar aliviado e compartilhou uma imagem entrando em um jatinho particular, sinalizando o retorno à liberdade. Ele também sinalizou que pretende retomar sua agenda de shows o quanto antes, apesar da turbulência judicial.

O caso ganhou ainda mais destaque nas redes sociais quando Justin Bieber, amigo próximo de Chris Brown, fez uma rara aparição digital para prestar apoio público. O astro canadense comentou em uma publicação do rapper com a frase: “Bem-vindo ao lar”, gesto que chamou atenção dos fãs de ambos os artistas. Bieber, que também tem enfrentado desafios pessoais nos últimos meses, tem um histórico de apoio a Brown e já chegou a compará-lo com ícones como Michael Jackson e Tupac Shakur em declarações anteriores.

Enquanto responde às acusações em liberdade, Chris Brown deve se preparar para enfrentar a Justiça britânica, onde o caso segue em andamento. Ainda não há confirmação oficial sobre a data da próxima audiência, mas fontes próximas afirmam que a defesa do cantor buscará provar que ele agiu em legítima defesa.

A briga que Justin Bieber expôs nas redes sociais

Quase duas semanas após abrir o coração sobre atitudes do passado que acabaram ferindo outras pessoas, Justin Bieber voltou a usar as redes sociais para compartilhar um momento sensível de sua vida pessoal. Em uma publicação recente, o cantor canadense relatou uma briga marcante que teve com sua esposa, Hailey Bieber, e aproveitou para se desculpar publicamente.

O episódio veio à tona justamente no momento em que Hailey é destaque na nova edição da revista Vogue, um feito que o próprio artista, segundo ele, desacreditou no passado. “Isso me faz lembrar de uma discussão séria que tive com a Hailey. Em um momento de raiva, disse a ela que nunca estaria na capa da Vogue. Sim, eu sei, fui cruel”, escreveu o cantor, reconhecendo o erro.

Bieber explicou que, na época, sentiu-se ofendido e buscou retaliar de forma imatura. “Me senti tão desrespeitado que achei que precisava revidar. Mas agora percebo o quanto isso foi injusto”, refletiu.

Demonstrando um novo olhar sobre o relacionamento e sobre si mesmo, ele afirmou que com o passar do tempo passou a entender melhor os danos que atitudes impulsivas podem causar. “Conforme a gente cresce, percebe que vingança não leva a nada. Ela só atrasa o que mais buscamos: conexão verdadeira e intimidade.”

Encerrando o desabafo com um gesto de carinho, Justin dirigiu-se diretamente à esposa: “Amor, você já sabe disso, mas quero reforçar: me desculpe por ter dito aquilo. Estava completamente enganado. Você não só está na Vogue, como merece muito mais.”

A publicação rapidamente ganhou repercussão e dividiu opiniões entre os fãs. Enquanto alguns aplaudiram a sinceridade do astro, outros criticaram a exposição excessiva. “Te amo, mas às vezes o silêncio fala mais”, escreveu um seguidor. “Apaga antes que piore”, comentou outro, entre risos e emojis.