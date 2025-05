A parceria de Luísa Sonza e Joe Jonas

Na manhã desta segunda-feira (26), Joe Jonas celebrou uma nova fase em sua carreira com o lançamento de seu aguardado segundo álbum solo, intitulado Music For People Who Believe in Love. O trabalho chega mais de uma década após Fastlife (2011), e apresenta uma proposta moderna, romântica e colaborativa — com direito a uma aguardada participação da brasileira Luísa Sonza na faixa bilíngue “What We Are”.

A canção, que mistura versos em inglês e português, é uma das 14 faixas que compõem o disco e já se destaca como um dos grandes destaques do projeto. Além dos vocais de Joe e Luísa, a música também conta com colaborações de Alexander 23, Ghaleb e Valley Boy na composição. Com trechos que falam sobre liberdade, superação do passado e um amor maduro, “What We Are” aposta em uma sonoridade pop melódica com toques sentimentais e envolventes.

A letra, que traz versos como “Não somos os nossos passados / Os nossos erros / Finalmente livres”, sugere uma reflexão sobre identidade e reinvenção, temas centrais do novo projeto de Joe. Luísa, por sua vez, entrega vocais suaves e emocionais em português, com trechos como “É olho no olho que se entende / Ferida que dói e não se sente”, reforçando a conexão entre os dois artistas.

Além de Sonza, o álbum reúne um time diverso de colaboradores. Frankie Jonas, irmão caçula da família, participa de uma das faixas, assim como os artistas Sierra Ferrell, Louane, Tiny Habits e a dupla Domi & JD Beck. Na produção, nomes de peso como Dan Nigro — conhecido por seu trabalho com Olivia Rodrigo e vencedor do Grammy 2025 como Produtor do Ano — assinam a sonoridade sofisticada e radiofônica do disco.

Durante uma entrevista recente à rádio SiriusXM, Joe revelou um bastidor curioso: seu irmão, Nick Jonas, demonstrou interesse em gravar “What We Are” em seu próprio álbum. “Ele ama essa música! Quando você cria algo que desperta a inveja criativa até do seu irmão, é um bom sinal”, brincou Joe, em tom descontraído.

A capa do álbum, divulgada oficialmente nas redes sociais do cantor, aposta em um visual minimalista e sensível, refletindo a essência do projeto: músicas para quem acredita no amor — em todas as suas formas.

Com Music For People Who Believe in Love, Joe Jonas demonstra maturidade artística, abre espaço para colaborações internacionais e reforça sua identidade fora do grupo Jonas Brothers. Já Luísa Sonza segue consolidando sua presença no cenário global, em mais um passo importante em sua trajetória internacional.