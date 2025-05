O que Kesha disse sobre o álbum ‘Warrior’

Kesha, uma das vozes mais icônicas do pop dos anos 2010, revelou ter passado mais de dez anos sem conseguir ouvir seu segundo álbum de estúdio, Warrior, lançado em 2012. Em entrevista recente à revista Attitude, a cantora compartilhou como o disco, que deveria marcar uma nova fase de sua carreira, ficou por muito tempo associado a traumas profundos e um período pessoalmente devastador.

Na época do lançamento, Kesha enfrentava severas dificuldades nos bastidores, especialmente envolvendo sua relação conturbada com o produtor Dr. Luke. Além disso, o disco sofreu críticas duras logo após sua estreia, particularmente pela faixa “Die Young”, que foi duramente atacada por ter sido lançada pouco antes de um trágico massacre escolar nos Estados Unidos — o que afetou diretamente a recepção do álbum.

“Durante muito tempo, eu simplesmente não conseguia ouvir uma única faixa”, contou. “Mas há algumas semanas, algo mudou. Respirei fundo, apertei o play e finalmente consegui enfrentar aquelas músicas.” O resultado foi uma montanha-russa emocional: entre lágrimas, risos e passos de dança, Kesha pôde, pela primeira vez, acolher a si mesma com carinho. “Foi libertador.”

A artista revelou que por anos acreditava que o medo vinha do disco em si, mas entendeu que era um reflexo da dor que carregava. “Eu era uma boa pessoa, tentando sobreviver e lutar pelas mesmas causas que ainda defendo hoje. Só estava cercada de muita coisa que ninguém via”, desabafou. “Ouvir Warrior agora, com um certo distanciamento, me mostra que eu sempre fui uma pequena punk destemida, tentando ser voz para quem precisava.”

Kesha ainda falou sobre seu álbum de estreia, Animal, lançado em 2010 — trabalho que apresentou sucessos como “Tik Tok” e “Your Love Is My Drug”. Apesar de ter sido um marco em sua carreira, ela admite que também acabou se afastando emocionalmente da obra com o tempo. “No início, tudo era excitante. Eu era ingênua, feliz por estar ali. Mas aos poucos, as coisas começaram a pesar, e ouvir essas músicas deixou de ser algo leve.”

Reflexões atuais e nova fase

Nos últimos meses, Kesha também tem revisitado suas decisões artísticas e a forma como sua obra dialoga com o mundo atual. Um exemplo foi a recente mudança na capa do single Delusional, parte do álbum “.” (lê-se period), que será lançado em 4 de julho. A imagem original, criada por inteligência artificial, foi alvo de críticas. Em resposta, a cantora optou por substituí-la por uma nova arte, desenvolvida por artistas humanos.

“Entendi que viver em harmonia com meus princípios importa mais do que tentar provar um ponto”, declarou nas redes sociais. A atitude reflete uma fase mais consciente e autêntica da artista, que também não hesita em rir de si mesma — como ao classificar “Tik Tok” como uma de suas músicas “mais bobas”, embora ainda adorada pelos fãs.