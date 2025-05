‘Fragmentado’: detalhes sobre o novo álbum de Xamã

Por Laís Seguin

Na contagem regressiva para mais um capítulo marcante de sua carreira, o rapper Xamã revelou nesta segunda-feira (26) a capa de seu novo álbum, Fragmentado, cuja estreia está marcada para esta quinta-feira (29). Com uma proposta ambiciosa e plural, o projeto reúne 25 faixas e apresenta colaborações com nomes consagrados da música brasileira e vozes em ascensão na cena nacional.

Entre os destaques estão parcerias com artistas como Milton Nascimento, Adriana Calcanhotto, Criolo, Liniker e Black Alien, além de representantes da nova geração como Duquesa, Agnes Nunes, Major RD e Victor Xamã. A diversidade sonora e temática do disco é ampliada com participações de Sophie Charlotte, BK, Dino D’Santiago, Guerra, Paczin, Wescritor, Btrem, Nochica, Hariel e GTA, formando um mosaico de estilos e narrativas.

O álbum se equilibra entre o hip hop e a música popular brasileira, com o boom bap — subgênero clássico do rap — servindo como estrutura central. Ao mesmo tempo, Fragmentado mergulha em experimentações que flertam com a cultura pop e outras sonoridades contemporâneas, reafirmando a versatilidade de Xamã como artista.

A capa do álbum também carrega um simbolismo singular. Idealizada por Lucas Nogueira, diretor criativo do projeto, a arte foi inteiramente produzida de forma artesanal. “A decisão de usar preto e branco é uma provocação em meio à era digital — um retorno à origem, mas também um ponto de partida para algo novo”, explica. O processo envolveu recortes manuais de retratos impressos, montados em sequência e digitalizados posteriormente. “É uma metáfora visual para a criação musical, que muitas vezes nasce assim: da folha em branco.”

Xamã, que já ultrapassa a marca de bilhões de reproduções nas plataformas digitais, consolida com esse lançamento mais uma fase de sua trajetória artística. Além do sucesso nos streamings, o artista também tem conquistado espaço nas telas, com atuações em novelas e séries como Renascer e Justiça 2. Em 2024, foi reconhecido com um Grammy Latino, reafirmando seu protagonismo na cultura brasileira atual.