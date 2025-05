O casamento de Demi Lovato com Jordan Lutes

Demi Lovato está oficialmente casada! Segundo informações confirmadas pela revista Vogue dos Estados Unidos, a cantora trocou alianças com Jordan Lutes no último sábado (24), durante uma cerimônia reservada realizada na Califórnia. O casal, que ficou noivo em 2023 e iniciou o relacionamento em 2022, selou a união em meio ao fim de semana do Memorial Day, feriado tradicional americano comemorado na última segunda-feira de maio.

A data escolhida já era especulada por veículos internacionais, incluindo o site TMZ, que havia antecipado que os preparativos do casal estavam em andamento para o feriado prolongado.

Durante os meses que antecederam o casamento, os dois protagonizaram diversos momentos românticos nas redes sociais. Em fevereiro, para celebrar o Valentine’s Day (Dia dos Namorados nos EUA), Demi compartilhou um texto apaixonado ao lado de fotos de um ensaio do casal. Na legenda, escreveu:

“Jordan, mal posso ESPERAR para me casar com você!! Os últimos 3 anos foram os melhores da minha vida, e eu tenho você para agradecer por isso. Sou completamente apaixonada pelo seu coração, pelo seu amor e pela sua luz. Mal posso esperar para envelhecer ao seu lado e começar uma família com você.”

Jordan também respondeu à altura com uma homenagem à futura esposa: “Palavras nunca farão justiça a você, e eu nunca vou deixar de me sentir o cara mais sortudo do mundo. Não existe sensação melhor do que ser amado por você.”

O relacionamento dos dois começou de forma profissional — foi durante a composição da faixa Substance, do álbum Holy Fvck, que Demi e Jordan se conheceram. A colaboração musical rendeu não só sucessos como Happy Ending e City of Angels, mas também o início de uma história de amor que agora ganha um novo capítulo.

A proposta de casamento foi descrita como íntima e especial. Após o pedido, os dois celebraram com familiares em um restaurante querido por eles em Los Angeles. Em sua publicação na época do noivado, Demi não escondeu a emoção:

“Ainda estou sem palavras! A noite passada foi a melhor da minha vida e não acredito que vou me casar com o amor da minha vida. Cada dia ao seu lado é um sonho realizado.”