Humorista Mônica Vital, a Marleninha Matos do Pânico na TV, morre aos 59 anos

A humorista e radialista Mônica Vital, famosa pela interpretação de Marleninha Matos no programa Pânico, morreu no último domingo (25/5) após um mal súbito. A informação foi confirmada por Vera Lúcia Barbosa, prima de Mônica, em uma publicação nas redes sociais. O velório de Mônica ocorreu na tarde desta segunda-feira (26), no cemitério municipal de Vinhedo.



"Muito triste com a notícia da morte de minha querida prima Mônica Vital, a Marleninha Matos do Pânico. Espero que esse post alcance a produção do programa Pânico e elenco, a fim de que lhe rendam as merecidas homenagens. O velório e sepultamento serão no cemitério municipal de Vinhedo, amanhã, às 11h. Que Deus conforte toda a família e amigos. Descanse em paz, prima”, declarou Vera Lúcia.

Mônica ganhou fama a partir da interpretação, em formato de paródia, da empresária, produtora e diretora de televisão Marlene Mattos, que cuidava da carreira de Xuxa.

Fãs do programa e de ex-participantes do Pânico publicaram mensagens de carinho após a notícia. Rodrigo Scarpa, conhecido como o Repórter Vesgo, publicou um vídeo em homenagem à Mônica, no qual conta como Marleninha Matos surgiu.











“A Marlene Mattos do Pânico estreou na TV em 2004, na reportagem “Vesgo invade a Band”. A presepada deu picos de 9 pontos na noite de domingo, deixando a RedeTV! na frente do “Domingo Espetacular”, da Record”, escreveu o humorista.

