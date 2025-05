Como Dulce Maria vai retomar pop rock em novo álbum

Nesta quinta-feira (22), os fãs brasileiros de Dulce María foram surpreendidos por um momento emocionante: a artista mexicana lançou a faixa “Sem Direito Ao Amor”, parceria com a inesquecível Marília Mendonça, e cantou pela primeira vez em português. A canção, que uniu duas vozes marcantes da música latina, rapidamente viralizou nas redes sociais e reacendeu a paixão dos brasileiros pela eterna Roberta Pardo de Rebelde.

Mas as surpresas não pararam por aí. Em uma live recente com os fãs, Dulce revelou que está trabalhando em um novo álbum solo e que pretende resgatar as raízes do pop rock — estilo que marcou seu primeiro trabalho fora do RBD. “Vai ter a energia do Extranjera, mas com uma identidade atualizada”, adiantou a cantora, referindo-se ao disco lançado em 2011, logo após o fim do grupo que a lançou ao estrelato.

Além de retomar a estética sonora de sua estreia solo, a artista destacou que o novo projeto contará com diversas composições inéditas escritas por ela mesma, muitas criadas recentemente. Embora ainda não tenha uma data oficial de lançamento, a expectativa entre os fãs é alta, especialmente após o hiato da carreira solo devido à intensa agenda com o retorno do RBD nos últimos anos.

O último álbum solo de Dulce, Origen, chegou ao público em 2022. Em seguida, ela mergulhou de cabeça na Soy Rebelde Tour, que passou pelo Brasil em novembro de 2023 e marcou o reencontro com seus antigos companheiros de grupo. Apesar da euforia dos fãs com o retorno, bastidores conturbados entre os integrantes acabaram levando ao engavetamento de um álbum inédito gravado pelo grupo.

Durante entrevista ao programa mexicano Hoy, Dulce foi questionada sobre a situação interna do RBD e, com um sorriso contido, respondeu: “É muito triste (risos). Mas acredito que a história do RBD não pode ser reduzida a esses últimos anos. Foi uma trajetória intensa, de muitos significados, e eu sempre serei grata à geração que cresceu conosco”.