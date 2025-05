‘Momma Song’: a música de Benson Boone sobre a própria mãe

Por Laís Seguin

A sensibilidade e a emoção marcaram o mais recente lançamento de Benson Boone. O cantor e compositor norte-americano escolheu o mês das mães para revelar “Momma Song”, uma balada tocante em homenagem à figura materna que, segundo ele, sempre foi seu porto seguro. A música chegou às plataformas na última semana e tem emocionado fãs pela sinceridade e entrega presentes em cada verso.

A faixa inédita segue os passos de “Mystical Magical”, outro lançamento recente de Boone, e ambas integram o aguardado segundo álbum do artista, intitulado American Heart, com estreia marcada para o dia 20 de junho. O projeto promete mergulhar ainda mais fundo nas emoções e experiências pessoais que têm moldado a trajetória do jovem artista.

Boone, que vem ganhando notoriedade internacional, esteve no Brasil recentemente. Ele foi um dos destaques do Lollapalooza Brasil 2025, evento que agitou São Paulo no fim de março. Sua passagem pelo país reforçou o carinho do público brasileiro e ampliou ainda mais sua base de fãs por aqui.

