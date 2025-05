A parceria de Dulce Maria com Marília Mendonça

Quinze anos após alcançar fama global com uma novela que conquistou o mundo, Dulce María dá um novo passo em sua trajetória artística. A atriz e cantora mexicana, que completa 40 anos em 2025, celebra esse marco com um projeto repleto de significado pessoal e profissional: o lançamento de “Sem Direito ao Amor”, seu mais recente single — e o primeiro de uma nova fase musical.

A música, composta por Dulce e traduzida por Marília Mendonça antes de sua morte, estava pronta desde 2021, mas só agora recebeu autorização da família da artista brasileira para ser lançada oficialmente. Em entrevista exclusiva à revista Quem, Dulce revelou que a canção é um verdadeiro presente que carrega com gratidão e responsabilidade.

“Marília acreditou em mim como compositora. Escolheu minha canção entre tantas outras. Isso foi um voto de confiança que me marcou profundamente. Agora, posso compartilhar essa música com o público brasileiro no idioma deles, e isso é muito importante para mim”, contou.

Música, arte e expressão

Além do novo trabalho musical, Dulce María também está pronta para mostrar ao mundo uma faceta até então reservada ao íntimo: suas criações nas artes visuais. Por anos, ela desenhou e pintou como forma de terapia pessoal, e agora decidiu dividir esse lado com seus fãs.

“Comecei a desenhar como um modo de extravasar emoções. Era algo muito pessoal, mas agora sinto que é hora de dar um novo significado a essas obras”, explicou à Quem. Uma das ilustrações feitas por ela, inclusive, foi escolhida como capa do novo single — um coração partido que remete a Marília Mendonça e que, segundo a artista, “parecia ter sido pintado para este momento”.

Maternidade e recomeços

Após o sucesso da turnê de reencontro do RBD, em 2023, Dulce optou por uma pausa. Com uma filha pequena e uma rotina exaustiva de shows, ela buscou reconectar-se com o que considera essencial. Casada com o diretor Paco Álvarez e mãe de Maria Paula, de quatro anos, Dulce tenta equilibrar vida pessoal e carreira.

“Ser mãe e artista é um desafio constante. Quero ser um bom exemplo para minha filha, ensinar valores, dar força e liberdade para ela ser quem é”, disse à publicação.

A cantora também refletiu sobre a chegada dos 40 anos e o que essa nova década representa. “É uma idade simbólica. Aprendi a priorizar minha saúde, minha família e meus ideais. Hoje, entendo que decepcionar os outros é menos grave do que trair a si mesma.”

Um novo capítulo

Mesmo celebrando reencontros com fãs antigos e novos admiradores durante a turnê, Dulce preferiu não comentar, na conversa com a Quem, sobre as questões jurídicas envolvendo a contabilidade dos shows ou sua relação atual com os ex-colegas do RBD.

“Prefiro focar no que posso criar agora. Quero tocar corações, atravessar fronteiras com minha arte e deixar um legado positivo”, concluiu.