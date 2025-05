O que Kesha pensava sobre a música ‘Tik Tok’

Por Laís Seguin

Durante sua participação no The Jennifer Hudson Show, exibido no último dia 13 de maio, a cantora e compositora Kesha abriu o coração ao relembrar momentos marcantes de sua trajetória e compartilhar detalhes sobre a nova etapa de sua carreira. De um hit inesperado a um novo álbum repleto de significado pessoal, a artista mostrou que está mais autêntica do que nunca.

Questionada por Hudson se imaginava que “TiK ToK”, seu primeiro grande sucesso, tomaria proporções globais, a resposta veio com sinceridade e uma pitada de humor: “Não, meu Deus, não.” Kesha contou que, ao ouvir a versão final da música, sua reação inicial foi de estranhamento. “Pensei: ‘Isso é burro demais’. E agora são 1,5 bilhão de streams até agora.”

Ela revelou que o processo de composição do single foi, no mínimo, curioso. “Quanto mais burra a música ficava, melhor ela soava. Era confuso, porque eu gosto de me considerar uma pessoa inteligente. Mas ficou cada vez mais burra e cada vez melhor”, disse, rindo.

A influência da família na construção de sua identidade artística também foi tema da conversa. Kesha destacou a importância de sua mãe, Pebe Sebert, também compositora, na sua formação musical. “Ela me ensinou a escrever músicas desde criança. Eu dormia dentro do estojo de violão enquanto ela trabalhava no estúdio.” Segundo a cantora, escrever sempre foi uma forma de processar sentimentos: “Na minha casa, qualquer problema virava música.”

Aos 38 anos, Kesha vive agora uma nova fase. Ela está prestes a lançar o álbum “.” (lido como “Period”), marcado para o dia 4 de julho de 2025, o primeiro sob sua gravadora própria, a Kesha Records. Trata-se de sua estreia como artista completamente independente.

“É a primeira vez que tenho os direitos sobre minha própria voz. Escrevi todas as faixas, co-produzi cada uma. Tudo é meu — minha visão, minhas palavras, minha liberdade”, afirmou, visivelmente emocionada. Ela descreve o trabalho como um retorno às suas raízes e à sua essência criativa: “É como voltar para casa. Descobri como a liberdade realmente soa.”

O lançamento do single “Boy Crazy”, previsto para 16 de maio, antecipa o tom do novo álbum — uma celebração da liberdade artística conquistada após anos de superações na indústria. Kesha promete um disco pessoal, ousado e cheio de autenticidade: uma nova era, com a mesma alma rebelde que a consagrou.