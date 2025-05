O próximo álbum de Miley Cyrus após ‘Something Beautiful’

A cantora e compositora Miley Cyrus está prestes a embarcar em uma nova fase artística. A dois dias do lançamento de Something Beautiful, seu aguardado nono álbum de estúdio, ela surpreendeu os fãs com uma experiência intimista e reveladora em um evento exclusivo no Chateau Marmont, em Hollywood. As informações são da Rolling Stone.

Na noite de terça-feira (27), Cyrus subiu ao palco do lendário hotel diante de um grupo seleto de convidados para apresentar, pela primeira vez, algumas das faixas do novo trabalho. Com um minivestido brilhante, ela deixou claro que Something Beautiful é apenas o começo. “Este álbum é só o aperitivo. O próximo será extremamente experimental, então aproveitem enquanto podem”, declarou ela com seu carisma característico.

Durante a apresentação, Miley emocionou o público com a inédita “More to Lose”, uma das faixas mais impactantes do novo disco. Ela também revisitou a clássica “The Climb”, sucesso do filme Hannah Montana: O Filme (2009), arrancando aplausos e lágrimas nostálgicas.

O evento ainda teve um momento inusitado: um casal ficou noivo no meio da plateia, arrancando risos e uma reação espontânea da artista. “Coloquem uma cama no meu carro e digam que é por minha conta!”, brincou ela, sendo ovacionada pelos presentes.

No aquecimento para o lançamento oficial, marcado para sexta-feira (30), Miley divulgou cenas de bastidores em seu Instagram, onde aparece ensaiando a coreografia do novo single “Easy Lover” enquanto experimenta um figurino turquesa. A música, que será lançada junto com o álbum, promete ser uma das apostas da nova era.

A tracklist de Something Beautiful, revelada na semana passada, inclui colaborações com nomes de peso como Naomi Campbell e Brittany Howard. Segundo comunicado da equipe de Cyrus, as 13 faixas exploram temas como cura, transformação e encontrar beleza mesmo nos momentos mais sombrios. “Cada música tem um espaço único no meu coração”, escreveu a cantora em uma publicação no X, ao compartilhar um teaser do álbum.

O desabafo de Miley Cyrus sobre luta para ficar sóbria

Na contagem regressa para o lançamento de seu aguardado álbum Something Beautiful, Miley Cyrus abriu o coração em uma entrevista reveladora à Apple Music, conduzida por Zane Lowe. A cantora refletiu sobre sua jornada pessoal e profissional, destacando a importância vital que a sobriedade passou a ter em sua vida.

“É como se fosse minha fé. Eu dependo disso. Isso mudou tudo pra mim”, afirmou Miley, ao comentar o impacto que a decisão de se manter longe de substâncias teve em sua trajetória. Desde que adotou esse novo estilo de vida, a artista afirma estar colhendo os frutos de um sucesso “sem precedentes”.

Miley, que conquistou seu primeiro Grammy com o álbum Endless Summer Vacation, reconheceu que sua caminhada rumo à sobriedade não foi linear. Em 2020, durante a promoção de Plastic Hearts, ela chegou a tentar abandonar os vícios, mas enfrentou recaídas. Ainda assim, a cantora enxerga esses tropeços como parte essencial do processo que a levou ao seu atual momento artístico e pessoal.

“Eu precisava cair mais uma vez. Era inevitável. Se isso não tivesse acontecido, eu não estaria aqui hoje”, confessou. Segundo ela, esse período turbulento foi o estopim para compor “Flowers”, uma canção que descreve como o ponto de virada emocional e criativo em sua vida. “Essa música foi como uma chave que destravou a cura”, declarou.

Além de estar entre os nomes mais cotados para se apresentar no próximo Super Bowl, Miley também voltou aos holofotes após ser alvo de um processo por suposto plágio da faixa “Flowers”, acusado de ter semelhanças com uma canção de Bruno Mars. Ainda assim, nada parece abalar o foco da artista em sua nova fase, marcada pela clareza, introspecção e autenticidade.