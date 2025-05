O que Dove Cameron disse sobre Cameron Boyce

Dove Cameron emocionou fãs ao publicar uma tocante homenagem a Cameron Boyce, seu amigo e colega de elenco na franquia Descendentes, no dia em que ele completaria 26 anos.

A atriz e cantora compartilhou uma sequência de fotos antigas com Boyce em sua conta do Instagram, acompanhada de palavras comoventes: “Eu ainda sinto você o tempo todo. Te vejo na próxima vida. Feliz aniversário. Eu te amo.” Nas imagens, é possível ver os dois em momentos descontraídos ao lado dos colegas Sofia Carson e Booboo Stewart, além de uma foto da tatuagem de uma rosa com uma arma que Dove fez no pulso em memória ao ator.

Boyce faleceu em julho de 2019, aos 20 anos, após sofrer uma convulsão enquanto dormia — consequência de uma condição neurológica chamada epilepsia. A perda abalou profundamente não apenas seus familiares e amigos, mas também a legião de fãs que acompanharam sua carreira em produções como Jessie, Bunk’d e os filmes da saga Descendentes.

Sofia Carson também prestou tributo ao ator nas redes sociais, publicando uma foto em preto e branco com a legenda: “Continue dançando no céu, meu Cam. A Terra nunca seria a mesma sem você.”

Cameron e Boyce dividiram as telas nos três filmes de Descendentes, entre 2015 e 2019. O sucesso foi estrondoso: a trilha sonora do primeiro longa chegou ao topo da Billboard 200, consolidando o impacto cultural da produção entre o público jovem.

Desde a morte do amigo, Dove seguiu carreira solo na música. Seu primeiro single, “Bloodshot”, foi lançado ainda em 2019. Em 2023, ela conquistou as paradas com “Boyfriend”, que alcançou a 16ª posição na Billboard Hot 100. Recentemente, ela lançou os singles “Too Much” e “French Girls”, sendo este último inspirado na idealização romântica de ser musa de um artista, como explicou em entrevista à Billboard: “Há algo dolorosamente romântico — e também constrangedor — nessa entrega total. Foi isso que me inspirou.”

O que Dove Cameron disse sobre a pausa na carreira

Após um período de afastamento para priorizar sua saúde mental, Dove Cameron retorna ao cenário artístico com força total. A cantora e atriz, agora com 29 anos, lança novos projetos musicais e televisivos, incluindo seu mais recente single, “Too Much”, e sua participação na adaptação para TV do suspense “56 Days”. No entanto, esse recomeço exigiu um profundo processo de reflexão e autodescoberta, como ela revelou recentemente.

“Sempre acreditei que entendia bem minha mente e sabia gerenciar minhas emoções. Mas, com o tempo, percebi que esse pensamento me impedia de reconhecer quando precisava parar e respirar”, confessou. “Foi só quando meu corpo e minha mente me deram sinais incontornáveis que percebi que era essencial dar um tempo e cuidar de mim.”

Esse período de pausa, embora inicialmente difícil, se mostrou transformador. “Senti um certo receio de me afastar sem que as pessoas soubessem exatamente o que estava acontecendo. Mas foi, sem dúvida, a melhor decisão que tomei e continua sendo o motivo pelo qual me sinto tão bem agora”, acrescentou a artista.

Agora, Cameron usa sua voz não apenas para cantar, mas também para defender a importância do cuidado com a saúde mental. Em uma iniciativa especial, ela se uniu à Wells Fargo Credit Cards para realizar o show “Everything Must Go”, um evento transmitido ao vivo em seus canais no YouTube e Instagram, marcado para 3 de abril. A apresentação terá um propósito nobre: os fãs poderão adquirir itens pessoais da artista, com a arrecadação destinada à National Alliance on Mental Illness (NAMI).

“Estou em um momento de mudança, crescimento e desapego”, contou Dove. “Escolher os objetos para essa iniciativa foi fácil porque sempre fui uma pessoa sentimental, que guarda tudo. Mas algumas peças, como um casaco que usei por anos e minha bolsa de estúdio, agora podem encontrar novos lares e contribuir para essa causa tão importante.”

Ao longo dos anos, a artista tem sido uma voz ativa na luta contra o estigma em torno das questões de saúde mental. “Sempre achei curioso que esse seja um tema que toca a todos nós de alguma forma, mas que, ao mesmo tempo, evitamos discutir”, afirmou. “Para mim, sempre foi libertador compartilhar o que sinto e perceber que não estou sozinha nisso. Quanto mais falamos sobre o assunto, mais normalizado ele se torna.”

Além da música, sua jornada pessoal também influenciou seu processo criativo. “Escrever este álbum foi como uma limpeza emocional”, revelou. “Antes, sentia que precisava provar meu valor constantemente. Agora, faço arte por amor e prazer. Passei muito tempo me conhecendo e, pela primeira vez em anos, me sinto verdadeiramente feliz. Acho que não me sentia assim desde os meus dez anos.”