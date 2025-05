Encurralado, no cinema: Bill Skarsgard sofre o diabo nas mãos de Hopkins

Crítica // Confinado ★★★

Um rapaz sujeito a torturas psicológicas e físicas, em meio ao que pode ser visto como indefensável crime: tentar o roubo de uma SUV — do desejável modelo Dolus (carro que inexiste no mercado de compras real). Se você pensa que já viu um filme parecido a este que chega aos cinemas protagonizado por Bill Skarsgard e Anthony Hopkins, não está enganado. Há três anos, o diretor brasileiro João Wainer acirrou os ânimos entre os personagens de Alexandre Nero e Chay Suede, no provocativo thriller A jaula.

Sai o chamado "maloqueiro" (como se chama), mas o "cidadão de bem" é mantido, na nova adaptação conduzida por David Yarovesky (de Brightburn: filhos das trevas) — que toma por base o texto original do filme argentino 4x4, de Mariano Cohn e Gastón Duprat (com roteiro a cargo ainda do carioca João Cândido Zacharias). Na pele do contraventor Eddie está Skarsgard (Nosferatu), enquanto, via ligações telefônicas, muito se ouve da voz irritante (pausada e sádica) de Anthony Hopkins, que encena William, dono de moral e ética bastante particulares.

Asfixia, sede e outras limitações para Eddie são torturas administradas por William, a distância. Tudo é observado por meio de câmeras, do interior do carro roubado, no filme que apequena a visão de brutalidade.

Com material de roteiro retrabalhado por Michael Arlen Ross (editor de Pânico na floresta e um dos autores do texto de Turistas), o filme ameniza as camadas de debate político (de A jaula) e, num campo exagerado, acentua o risco impresso para Ashley Cartwright, a filha de Eddie (inexistente no outro título). Com ágil e inspirada edição de profissionais de filmes como Boogeyman: Seu medo é real e Ford vs. Ferrrai, Confinado carrega nas tintas da sobrevivência (ou não) do protagonista, mas não deixa de ser bem útil para a ala radical de alguns espectadores, como os brasileiros, que poderão renovar visões em torno de etarismo e redimensionarem dados acerca de direitos humanos (candentes, em A jaula).

