‘Killin’ It Girl’: a nova música solo do J-Hope - (crédito: TMJBrazil)

O astro sul-coreano J-Hope, integrante do BTS e destaque em carreira solo, acaba de anunciar o lançamento de seu novo single colaborativo. Intitulada “Killin’ It Girl”, a faixa chega às plataformas no dia 13 de junho, ao lado de um videoclipe oficial, marcando mais um passo na nova fase criativa do artista. A parceria inusitada com a rapper americana GloRilla promete unir o carisma audacioso da estrela de Memphis com a sonoridade sofisticada e dançante de Hobi.

Descrita como uma música de hip-hop envolvente e minimalista, “Killin’ It Girl” aborda a experiência arrebatadora de se apaixonar à primeira vista. A letra, carregada de honestidade e intensidade emocional, é embalada por uma batida pulsante e por um refrão contagiante. A canção também contará com uma versão solo interpretada apenas por J-Hope, lançada simultaneamente.

Essa colaboração sucede os sucessos “Sweet Dreams”, parceria com Miguel que estreou em março e alcançou a 66ª posição na Billboard Hot 100, e “Mona Lisa”, que chegou à 65ª colocação na mesma parada no mês seguinte. Ambas as faixas sinalizam a evolução de Hobi como artista solo, explorando estilos distintos dentro de seu universo musical.

Em entrevista recente à Billboard, o cantor e dançarino de 31 anos revelou que viajou direto aos Estados Unidos após sua dispensa do serviço militar obrigatório na Coreia do Sul, com o objetivo de trabalhar com produtores internacionais. “Cada música tem seu próprio sentimento. Sweet Dreams é mais suave e pessoal, enquanto Mona Lisa é voltada para performance, com energia hip-hop”, explicou. “Estou experimentando novas sonoridades e ainda tenho muito a apresentar. Isso é só o começo.”

Atualmente, J-Hope está em turnê com o espetáculo “Hope on the Stage”, que passará pelo Kyocera Dome, em Osaka, no Japão, no dia 31 de maio. O encerramento será em grande estilo com duas apresentações em Seul, nos dias 13 e 14 de junho — coincidindo com o lançamento de sua nova música.

As reflexões de J-Hope sobre o período no exército

Após cumprir 18 meses de serviço obrigatório nas Forças Armadas da Coreia do Sul, J-Hope, integrante do grupo BTS, compartilhou suas reflexões sobre esse período de intensa transformação pessoal e profissional. Em entrevista exclusiva à Apple Music 1 com o apresentador Zane Lowe, o artista — cujo nome verdadeiro é Jung Ho-seok — falou abertamente sobre como a experiência impactou sua visão de mundo e sua identidade.

“É um dever que carrego com orgulho”, declarou o cantor e dançarino. “Fazer parte do exército me reconectou com valores essenciais. Conheci pessoas de origens completamente diferentes, vivi uma rotina fora dos palcos e aprendi muito sobre mim mesmo.” Dispensado oficialmente em outubro de 2024, J-Hope se tornou o segundo membro do BTS a concluir o alistamento, seguindo os passos de Jin. RM, Suga, Jimin, V e Jung Kook devem retornar à vida civil até junho deste ano.

Durante a conversa, o intérprete de Chicken Noodle Soup explicou que, apesar do afastamento da indústria musical, nunca deixou de se sentir conectado à arte. “Mesmo vestindo o uniforme, havia uma parte minha que continuava viva na música. Ela nunca me abandonou”, afirmou.

O BTS, que não lança um álbum em grupo desde Be, de 2020, teve suas atividades interrompidas devido ao serviço militar obrigatório de seus integrantes. Ainda assim, os membros seguiram desenvolvendo projetos individuais nesse intervalo, mantendo sua conexão com os fãs ao redor do mundo.

Agora, com o retorno à vida civil cada vez mais próximo para todos os integrantes, J-Hope revelou que os planos para um reencontro estão sendo traçados. “Muito em breve, estaremos todos juntos para conversar sobre o que vem a seguir para o BTS. Acredito que isso vai gerar uma energia extraordinária”, concluiu.