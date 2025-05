Os novos detalhes da turnê de João Lucas

João Lucas, jovem promessa do pop nacional, está prestes a embarcar em sua primeira grande turnê. Durante participação no Rio2C, um dos maiores eventos de criatividade e inovação da América Latina, o cantor revelou com entusiasmo seus planos para os próximos meses em entrevista à Billboard Brasil.

“Finalmente chegou a hora. Em junho, eu faço o anúncio oficial da turnê”, contou o artista, visivelmente animado com a nova fase da carreira.

Após testar o retorno aos palcos com uma série intimista de apresentações acústicas, João se mostra ansioso por retomar o contato mais próximo com o público. “Foram três shows nesse formato e foi maravilhoso sentir essa troca de novo. Agora, quero mais”, disse.

A turnê, segundo ele, passará por diferentes capitais brasileiras e será marcada por uma estética envolvente e narrativa. “Vamos levar esse projeto para os teatros. É uma experiência com banda ao vivo, com história, elementos lúdicos e muito cuidado na direção artística. Estou investindo tempo, energia e contando com profissionais incríveis para entregar algo memorável”, adiantou.

O último trabalho de estúdio de João Lucas foi lançado em novembro do ano passado. Com 15 faixas, o álbum consolidou sua identidade musical e o aproximou ainda mais do grande público. João iniciou sua trajetória artística aos 9 anos, quando se destacou como calouro em um famoso programa de TV apresentado por Raul Gil.

João Lucas fala sobre saída do gospel e transição para o pop: ‘Livre’

João Lucas, marido de Sasha Meneghel, fez uma participação no programa “Encontro”, da Globo, nesta segunda-feira (15), onde compartilhou detalhes da transição da carreira gospel para o pop, assim como Priscilla, ex-Alcântara.

Em uma conversa com Patrícia Poeta, o cantor descreveu essa mudança como desafiadora, porém extremamente gratificante. “Foi muito desafiador. Acho que toda mudança, que tira a gente da nossa zona de conforto, é desafiadora, mas eu nunca estive tão feliz”, revelou.

Ele lançou o single “Meu Bem” e um videoclipe que inclui cenas ao lado de Sasha, gravadas em 2021 e enfatizou na entrevista a liberdade que encontrou ao explorar novas possibilidades profissionais após deixar a igreja.

“As possibilidades de poder ser livre na minha arte, na música, na forma que eu quiser me expressar, seja dançando, cantando, seja na moda também, acho que isso tudo tem sido muito especial”, destacou o artista.

Lucas também esclareceu que, apesar da mudança de carreira, sua fé em Cristo continua inabalável. “Minha fé não mudou. Apenas minha maneira de viver e compartilhar essa fé com as pessoas. Isso tem sido uma jornada de crescimento pessoal”, afirmou.

Sobre sua relação com Sasha, ele frequentemente expressa seu amor e admiração nas redes sociais, como em ocasiões especiais como o aniversário de casamento.

Entretanto, João não poupou críticas aos ataques que tem recebido de alguns religiosos, especialmente após ser criticado por participar do Carnaval ao lado da esposa.

“Sabe qual é o problema? Tem crente que acha que ‘defender’ Jesus é atacar o próximo, enquanto na verdade Jesus disse: ‘Ame o próximo como a si mesmo’”, desabafou João.