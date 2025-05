Shawn Mendes volta à estrada com nova turnê internacional

Shawn Mendes mal teve tempo de desfazer as malas e já está se preparando para cruzar o Atlântico novamente. O cantor canadense anunciou oficialmente sua nova turnê, batizada com bom humor de “On The Road Again”, que acontecerá entre agosto e outubro, com uma série de apresentações solo e participações em festivais importantes da Europa e América do Norte.

Depois de emocionar plateias brasileiras no Lollapalooza e no Rock in Rio, Shawn volta aos palcos embalado pelo sucesso do álbum “Shawn”, lançado no ano passado.

A jornada começará no dia 2 de agosto, no Sunny Hill Festival, em Kosovo, e seguirá por outras paradas consagradas do circuito europeu, como o Sziget Festival em Budapeste, o Smukfest na Dinamarca, o Frequency Festival na Áustria e o Superbloom Festival na Alemanha.

Mas a maior parte da turnê será dedicada a shows solo, onde Mendes poderá mostrar o repertório completo, sem os limites de tempo típicos dos festivais. Para acompanhá-lo nessa nova aventura, Shawn escalou três artistas que, segundo ele próprio, simbolizam sua visão artística: Maro, Lubiana e Eddie Benjamin.

“Conheci a Maro há alguns anos e ela se tornou uma das minhas artistas favoritas”, contou o cantor ao anunciar a turnê em suas redes sociais. “Lubiana também me impressiona profundamente, e Eddie Benjamin é esse ser humano incrivelmente talentoso e humilde que, para minha alegria, se junta a nós na América do Norte”.

O anúncio desta nova empreitada musical veio acompanhado de uma confissão sincera. Shawn Mendes revelou que, antes de voltar aos palcos na América do Sul, há alguns meses, estava tomado pelo medo. “Sinceramente, eu estava com receio.

Não tinha certeza de como seria voltar à estrada. Mas, meu Deus, me diverti muito! Foram alguns dos melhores shows da minha vida”, desabafou, com aquele tom misto de gratidão e alívio que só quem já encarou multidões sabe explicar.

De fato, o retorno aos palcos marcou uma virada pessoal para o cantor, que precisou de um período de afastamento para lidar com questões de saúde mental e repensar sua relação com a música e a fama. “Esse tempo fora me fez lembrar o quão especial é poder fazer shows ao vivo”, confessou Shawn, completando: “Quase esqueci que tenho um dos melhores empregos do mundo”.

A nova turnê, portanto, não é apenas mais uma sequência de compromissos profissionais, mas uma espécie de celebração dessa redescoberta artística e emocional.

Shawn Mendes: Uma década de carreira

Em meio a essa retomada, Shawn Mendes também refletiu sobre o marco simbólico de dez anos de carreira, que agora celebra com um fôlego novo e um olhar mais maduro sobre sua trajetória. “Sou extremamente grato por vocês continuarem me acompanhando depois de tanto tempo e com tanto amor”, declarou, em tom emocionado.

Diferente da “For Friends and Family Only Tour”, que promoveu entre 2024 e 2025 e incluiu passagens icônicas pelo Brasil, a “On The Road Again” nasce mais enxuta, com foco em consolidar essa nova fase em mercados estratégicos como Europa e América do Norte.

Para os fãs brasileiros, resta torcer para que, quem sabe, Shawn decida incluir novas datas por aqui no futuro. Afinal, depois de se divertir tanto por estas bandas e até engatar um breve affair com Bruna Marquezine, quem garante que ele não queira reviver mais um pouco dessa energia?