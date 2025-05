Carolina Dieckmann detona personagem em Vale Tudo: ‘É muito sonsa’

Carolina Dieckmann, a Leila de Vale Tudo, não tem dúvidas de que a sua personagem na trama de Manuela Dias é uma "sonsa." A atriz rejeitou completamente o perfil da ex-esposa de Ivan, papel de Renato Góes.

‘É muito sonsa’

"Essa personagem é muito sonsa. Acho que a principal tinta que coloquei nela é essa coisa dela ser sonsa. É o oposto de mim, sou zero sonsa, sou uma pessoa bastante expressiva. Muito difícil eu conseguir esconder alguma coisa", explicou numa entrevista à Quem.

"Sou meio transparente. Acho que as pessoas que olham para mim, vêem se estou feliz ou não, se estou confortável ou não. Então, trabalhar a Leila é deixar tudo isso numa outra profundidade. Quando a pessoa é sonsa, quando ela esconde o que está sentindo, é uma outra temperatura", reforçou.

Carolina Dieckmann revelou que não teve tempo de interagir com os colegas da trama, pois estava filmando um longa de Rosane Svartman, a autora de Dona de Mim.

"Não participei da preparação toda que o elenco participou, estava filmando o longa da Rosane Svartman [(Des)controle] e entrei na novela um pouquinho depois. Então, não fiz uma grande preparação com o elenco que todo fez junto. Isso foi uma coisa que obviamente me faz falta, ter essa memória com eles", explicou.