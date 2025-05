‘Fragmentado’: tudo sobre a nova era de Xamã

Por Laís Seguin

O rapper Xamã apresentou ao público seu mais recente trabalho, o quarto álbum de estúdio intitulado “Fragmentado”. Com um total de 25 músicas, o projeto representa um panorama multifacetado da carreira do artista, unindo elementos da música urbana com influências diversas da cultura brasileira.

Depois do sucesso consolidado com o álbum “Zodíaco” em 2020, Xamã retorna com um disco que ultrapassa gêneros e expectativas, explorando uma pluralidade sonora que vai do hip hop ao rock, da MPB às raízes brasileiras. O álbum se destaca não apenas pela quantidade de faixas, mas pela riqueza temática e a variedade de colaborações que agrega.

Entre os convidados estão nomes de peso da música nacional, como Milton Nascimento, Adriana Calcanhotto, Criolo e Black Alien, além de representantes da nova geração como Liniker, BK, Duquesa e Victor Xamã, entre outros. Até a atriz Sophie Charlotte participa, ampliando o diálogo artístico para além do campo musical.

Xamã revela que as ideias para “Fragmentado” começaram a ser formadas antes mesmo do término de “Zodíaco”. Muitas das composições, guardadas como trabalhos mais experimentais e underground, encontraram finalmente seu espaço neste novo lançamento. Segundo ele, o álbum é uma síntese do que viveu e criou entre 2020 e 2025, um mosaico de influências e vivências.

O projeto está organizado em três blocos temáticos que transitam entre realidade e ficção, memória e invenção, trazendo à tona questões sobre família, espiritualidade, ancestralidade indígena e referências cinematográficas. A estrutura musical se apoia no boom bap clássico, mas não se prende a ele, navegando livremente entre sonoridades e estilos.

A capa, assinada pelo diretor artístico Lucas Nogueira, é uma criação manual que reforça o conceito do álbum. Montada a partir de recortes e colagens em preto e branco, a arte simboliza a ideia de múltiplas facetas e fragmentos que, apesar das diferenças, compõem uma identidade coesa.

Além da música, Xamã acumula reconhecimento nacional e internacional, incluindo um Grammy Latino recebido em 2024, e trabalhos em produções televisivas e séries, como “Renascer”, “Justiça 2” e a série da Netflix “Os Donos do Jogo”. Com “Fragmentado”, ele reafirma sua posição como um dos artistas mais versáteis e relevantes do cenário contemporâneo brasileiro.

No repertório, destacam-se canções que dialogam com o cotidiano, questões sociais, amor e identidade. Faixas como “Dualidade” e “Retalhos” exibem uma narrativa intensa e pessoal, enquanto “Coisa de Pele”, com Duquesa, traz uma tensão romântica e visceral. O álbum ainda traz momentos de celebração da cultura popular, como na faixa ambientada numa rádio fictícia, e colaborações que mesclam rap, soul e samba.