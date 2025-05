‘Perversa’: a parceria de Pedro Sampaio com J Balvin

Por Laís Seguin

Pedro Sampaio está expandindo suas fronteiras musicais. Nesta quinta-feira (29), às 21h, o DJ e produtor lança “Perversa”, uma parceria inédita com J Balvin, que marca sua entrada oficial no mercado latino-americano. Gravada no Texas, a faixa chega acompanhada de um videoclipe cinematográfico e promete ser um divisor de águas na trajetória do brasileiro.

Após um começo de ano afastado dos palcos por conta de uma lesão no joelho, Pedro retornou com força total com “Bota um Funk”, colaboração com Anitta e MC GW. Agora, ele encerra o ciclo de seu mais recente álbum, ASTRO, com chave de ouro. “Perversa” é a última faixa revelada do projeto lançado em setembro de 2024 e representa, segundo ele, um momento especial. “Essa música fecha uma etapa importante da minha carreira. É minha primeira parceria original com um artista internacional e carrega o DNA latino que eu sempre quis explorar”, explica.

A escolha de J Balvin como parceiro foi natural e estratégica. “Sempre admirei o Balvin — como artista e como pessoa. Ele é leve, generoso e cheio de boas ideias. Essa conexão só me fortaleceu criativamente”, revela Pedro. Do outro lado, o colombiano também celebra a união: “Foi uma experiência muito divertida. Tenho um carinho imenso pelo Brasil e fazer parte de um som que representa essa energia é algo muito significativo pra mim.”

Com status de ícone global, Balvin figura entre os artistas mais ouvidos do mundo, sendo peça-chave na ascensão da música latina no cenário internacional. E essa fusão com o funk brasileiro, segundo Pedro, é reflexo de um movimento cultural que já se desenha há anos. “O reggaeton e o funk compartilham raízes populares, nascem da rua. Essa aproximação é natural e eu queria que o ASTRO refletisse isso desde o início”, explica.

Batida envolvente e conexão global

“Perversa” é uma faixa vibrante, sensual e com energia dançante. A letra fala de uma mulher confiante e decidida, enquanto o beat mistura o peso do funk carioca com a cadência do reggaeton. O já tradicional “Pe-dro Sam-pa-io” é entoado por ninguém menos que Balvin, que também arrisca versos em português no refrão.

A produção é assinada por Pedro ao lado da dupla americana Take a Day Trip, conhecida por hits como “Call Me By Your Name” e “Industry Baby”, de Lil Nas X. O resultado é uma faixa com forte apelo internacional, mas que mantém a essência das pistas brasileiras.

O clipe, gravado no Texas, reforça a ideia de que a música ultrapassa barreiras. Com estética ousada, Pedro e Balvin comandam um DJ set em cima de uma picape que cruza tanto as ruas da periferia quanto os desertos do estado americano. Em uma das cenas, são abordados por policiais em meio à festa improvisada. “Foi uma loucura gravar nos EUA. Balvin embarcou em tudo, sem medo. Foi uma vibe única, mal posso esperar pra galera ver o resultado”, comenta Pedro.