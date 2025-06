Ex-bbb César Black: "Se eu nascesse dez vezes, eu ia ser hétero vinte vezes"

Cezar Black, o enfermeiro de 37 anos conhecido por sua participação em reality shows, desmentiu os rumores sobre sua orientação sexual. "Não sei de onde tiraram essa parada. Meu perfil inteiro foi de hétero top", afirmou, com bom humor, deixando claro que sempre se identificou como hétero. Ele reforçou a mensagem dizendo: "Se eu nascesse dez vezes, eu ia ser hétero vinte vezes. Gente, acabem com isso. Parou".

O ex-participante refletiu sobre os motivos que podem ter levado algumas pessoas a interpretarem sua atitude de forma equivocada. Segundo Cezar, sua sensibilidade e comportamento afetuoso durante o confinamento do programa podem ter causado essas dúvidas. "Lá dentro, fiquei sensível, entrei em depressão, chorava… sempre fui muito carismático e gostei de pessoas. Eu abraçava os meninos, eu era amigo, era gente boa com todo mundo", explicou, ressaltando seu jeito próximo e acolhedor com os colegas.

Além disso, Cezar fez questão de brincar com a própria imagem e estilo, mostrando que encara tudo com leveza. Ao relembrar sua participação no programa, comentou com humor: "O shortinho continua", em referência ao seu visual descontraído, que chamou a atenção dos telespectadores. Essa atitude descontraída reforça seu jeito autêntico e bem-humorado, sem se importar com opiniões alheias.

Por fim, Cezar Black deixou uma mensagem clara para encerrar qualquer especulação sobre sua vida pessoal, pedindo que os rumores parem. Ele segue firme em sua identidade e prefere ser lembrado pelo carinho e amizade que sempre demonstrou. Seu exemplo mostra como é possível ser sensível, carismático e verdadeiro, independente das interpretações que os outros possam fazer.

