Em ode à natureza, Nádia Campos lança 'Mantiqueira', quarto álbum da carreira

Inquieta e tomada por sublime inspiração, a cantora, compositora e multi-instrumentista Nádia Campos segue a jornada de encantamento pela arte e lança o quarto álbum da carreira, Mantiqueira, um trabalho marcado pela colaboração com diversos parceiros musicais — inclusive um gênio popular "ressuscitado" do outro lado da vida. A voz grave e delicada da artista mineira se soma a refinados arranjos de violas caipiras e violões para louvar uma das mais belas regiões do Brasil, onde montanhas, matas, cachoeiras e culturas ancestrais compõem um mosaico ao mesmo tempo íntimo e festivo.

Em sete faixas e 30 minutos de melodias elegantemente singelas, Mantiqueira apresenta Nádia Campos capitaneando um time de primeira linha para revelar belezas acústicas emocionantes. A abertura vem com a narração de uma breve lenda sobre a origem da serra que dá nome ao álbum — contar histórias poéticas é um dos talentos da cantora. A viola e a voz de Levi Ramiro, um mestre da arte, se juntam à autora da obra para desenhar um cenário tenro e paradisíaco. "Mantiqueira, clima doce. Encantos da natureza. Emoção gerando prantos, são os rios corredeiras. São seus olhos, lindos olhos, da serra que goteja, seguindo no seu caminho para encontrar com o velho mar", diz trecho da composição assinada também por João Bá.

Escute abaixo ao álbum Mantiqueira:

O célebre artista do sertão baiano, morto em 2019, aos 87 anos, aliás, é um tópico especial no álbum Mantiqueira. Para quem não o conhecia (como o jornalista que escreve esta matéria), é bom ressaltar que João Bá representa uma rica trajetória na cultura popular brasileira, construída com independência e criatividade em meio à ditadura militar, influenciando inúmeras gerações. "João Bá foi um grande amigo e mestre. Entusiasmado com a música, com as artes. Amava o Brasil, a natureza. Trazia olhar sensível em uma linguagem universal, sem se desconectar das raízes no sertão baiano. Tive essa benção de conviver com ele intensamente nos últimos anos de vida", conta Nádia Campos em entrevista ao Correio.

Em uma das faixas mais cativantes do álbum, Bacurau traquina, o cantor e violeiro João Arruda, outro velho parceiro artístico de Nádia Campos, resgatou uma gravação inédita da voz de João Bá e a inseriu na composição: o resultado é de arrepiar. "Foi uma surpresa feita por João Arruda, que elaborou a mixagem e a masterização do álbum. Não tive como não me emocionar com esse presente, com essa presença. Representa o que João Bá sempre quis: que a música dele fosse livre, que se espalhasse pelo mundo", comenta a cantora mineira.

Veja abaixo encontro de Nádia Campos com João Bá:





Conexões Brasil adentro

Ainda que o tema principal do novo álbum seja a Serra da Mantiqueira, o espírito desbravador de Nádia Campos estabelece conexões para além deste belo território. O resgate da memória do sertanejo baiano João Bá é apenas o primeiro exemplo. Há também menção à cantora e arte-educadora Doroty Marques, personagem atuante na cultura brasileira desde a década de 1960, atualmente residente em Alto Paraíso (GO), na Chapada dos Veadeiros, onde desenvolve trabalho de iniciação artística especialmente voltado a crianças e adolescentes.

A segunda faixa do álbum, Origens, é de autoria da veterana compositora. "Doroty é uma amiga, uma guerreira que atravessou a ditadura militar, as pressões do mercado fonográfico brasileiro, a política imperialista que visava massificar a sociedade e apagar as identidades. É uma grande inspiração por defender um fazer artístico autêntico e multiplicado através da arte-educação. Cantar Origens é de alguma maneira homenageá-la e aos povos originários do nosso território. Os saberes desses povos vêm sendo violentamente apagados. Trazer à tona palavras originárias e seus significados é de alguma maneira tentar não deixar essa memória se apagar", comenta Nádia Campos.

Veja abaixo encontro de Nádia Campos com Doroty Marques:

Outros compositores presentes no álbum são o paraense Bené Fonteles, autor da faixa Por um fio, e o músico fluminense Luís Perequê, que assina a comovente Sempre viva. Para Nádia Campos, essas presenças agregam especial valor poético ao novo trabalho. "O Bené Fonteles é um multiartista inspiradíssimo, que também viveu um tempo em Pocinhos do Rio Verde (MG). Considero que ele tem uma grande sensibilidade para poetizar a natureza. Amo essa canção dele. Sempre viva é uma das muitas belíssimas canções de Luís Perequê. Quem não conhece a obra dele precisa conhecer", sentencia a cantora.

Alma de vocação latina

Pouco tempo antes da produção do álbum Mantiqueira, Nádia Campos também esteve envolvida em projetos paralelos, nos quais expressou o contumaz interesse por temáticas da América Latina. Primeiro, lançou o videoclipe Fluxo, em parceria com o violonista peruano Gaddafi Núñez. Logo em seguida, exibiu o curta-metragem América Latina Entrelaçada - Residência artística, em que revela parte da intimidade do processo criativo e apresenta o Estúdio VentaMoinho, em Pocinhos do Rio Verde (MG), onde gravaria o novo trabalho.

"Fluxo foi uma canção composta à distância. Nos encontramos em Barcelona e produzimos o clipe em um estúdio audiovisual. Achamos importante compartilhar o processo da residência artística, considerando que muita gente não sabe como são os processos de criação e gravação", explica a cantora.

Após o lançamento de Mantiqueira, a incansável e profícua artista mineira ainda compartilhou o novo vídeo Brasileira e latino-americana, em que reflete sobre as conexões que alimenta com os territórios pelos quais é atravessada. "Neste curta, arrisquei-me como roteirista e diretora. É fruto de uma pesquisa de mais de 20 anos e busca, de uma maneira subjetiva, responder à pergunta com a qual me deparo constantemente: como ser tão conectada com minhas raízes mineiras e ao mesmo tempo gostar tanto de interpretar ritmos e canções de outros países da América Latina?", comenta Nádia Campos. O filme ficou disponível no canal da cantora no YouTube apenas por dois dias. Agora, participa de mostras de cinema. Em breve, deve retornar à plataforma de vídeos.

A cantora Nádia Campos (foto: @owanderfaria/Divulgação)

Entrevista com Nádia Campos