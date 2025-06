Por que Taylor Swift ainda não lançou ‘Reputation TV’

Taylor Swift surpreendeu seus fãs nesta semana ao anunciar que finalmente conseguiu adquirir os direitos de suas gravações originais da Shamrock Capital, empresa que havia comprado os masters de seus seis primeiros álbuns. Em uma carta aberta emocionante publicada nas redes sociais, a artista comemorou a conquista, destacando que, pela primeira vez em sua carreira, é plenamente dona de toda a sua discografia.

“Tudo o que eu sempre quis foi trabalhar duro o bastante para, um dia, poder comprar minha música de volta — sem acordos, sem concessões, com total independência”, escreveu Swift. “É uma sensação indescritível estar, enfim, reunida com esse trabalho ao qual dediquei minha vida, mas que, até agora, nunca havia pertencido a mim de fato.”

Apesar da conquista ser um marco na trajetória da cantora, muitos fãs ficaram com uma dúvida persistente: onde está Reputation (Taylor’s Version), regravação de seu álbum de 2017 e um dos dois últimos que faltam para completar o projeto de relançamento dos discos antigos? Em resposta, Swift foi direta e revelou algo que poucos esperavam: a nova versão de Reputation ainda está longe de ser finalizada.

“Sei o que vocês estão pensando… e a Rep TV?”, escreveu ela. “Sendo completamente honesta: não regravei nem um quarto do álbum.” Segundo a cantora, o processo tem sido desafiador, tanto emocional quanto criativamente. “Esse disco é extremamente específico para um período turbulento da minha vida. Ele carrega emoções intensas — o desejo de ser compreendida, a dor de ser julgada, o orgulho em meio à vergonha. É o único dos álbuns antigos que senti que talvez não pudesse melhorar ao refazê-lo.”

Mesmo assim, ela garantiu que Reputation (Taylor’s Version) não foi descartado. Apenas precisa acontecer no momento certo. Da mesma forma, confirmou que a regravação completa de seu álbum de estreia, Taylor Swift (2006), já está pronta — mas ainda sem data definida para o lançamento. “Quando essas versões vierem à tona, não será por tristeza ou nostalgia, mas sim como uma celebração”, destacou.

Apesar da demora, os fãs já tiveram pequenos vislumbres do que está por vir. “Look What You Made Me Do (Taylor’s Version)” estreou em agosto de 2023 como parte da trilha sonora da série Wilderness, da Amazon, e reapareceu recentemente em um episódio de The Handmaid’s Tale. Durante a Eras Tour, Swift também provocou especulações ao surgir com um novo figurino da era Reputation — o único visual renovado da turnê desde seu início em março de 2023.

Desde que começou o projeto das regravações em 2021, Swift já relançou Fearless, Red, Speak Now e 1989, todos com enorme sucesso comercial e de crítica. O movimento foi uma resposta direta à venda de seus álbuns originais a Scooter Braun, sem seu consentimento. Agora, ao finalmente controlar sua obra, a cantora inspira uma geração de artistas a lutar pela posse de seus trabalhos.

“Cada vez que ouço que um novo artista negociou os direitos das próprias gravações por minha causa, lembro por que essa jornada valeu a pena”, afirmou Swift.