Após saída da Record, Mabell Reipert estreia no SBT

jornalista Mabell Reipert é o novo reforço da VTV, afiliada do SBT na Baixada Santista. A ex-apresentadora do quadro A Hora da Venenosa, na Record Rio, assume um novo espaço na emissora local, ao lado do apresentador Victor Faccioli. O quadro, batizado de Abelhudos, estreia nesta segunda-feira (2) dentro do Jornal VTV da Gente, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 11h. A informação foi confirmada com exclusividade à coluna de Daniel Nascimento.

Conhecida por sua atuação à frente do quadro de celebridades na Record Litoral e Vale, onde permaneceu por quatro anos, Mabell também participou da versão paulista da atração e, mais recentemente, integrou a equipe do Rio de Janeiro, ao lado de Celestino Júnior, o Tino.

Segundo fontes ouvidas pelo colunista do jornal carioca, o ambiente nos bastidores da Record Rio teria se tornado difícil entre Mabell e Tino Junior, o que motivou a jornalista a pedir demissão. A movimentação no mercado surpreendeu pelo timing: poucos dias após sua saída, Mabell já estava com novo projeto no ar.

“Estou muito feliz nesta nova casa. A receptividade foi maravilhosa e tenho certeza de que os telespectadores vão dar muita risada conosco. O Victor é um grande profissional, e certamente vamos fazer bonito no ar”, afirmou Mabell.

Paralelamente ao novo quadro, a jornalista segue como repórter do portal Leo Dias e mantém participação no programa Fofocalizando, exibido nacionalmente pelo SBT, com reportagens e bastidores do universo das celebridades.