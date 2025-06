O que Nicki Minaj falou sobre álbum novo

A aclamada rapper Nicki Minaj abriu o coração em uma entrevista recente à Vogue Itália, compartilhando reflexões sobre sua trajetória profissional, o desafio da maternidade e os planos para o futuro. Ícone da música internacional, Nicki admitiu já ter cogitado abandonar a carreira em diversos momentos, pressionada pelas críticas e pelas exigências do mercado.

“Já ouvi de tudo ao longo dos anos. Pensei em desistir muitas vezes. Mas estou feliz por ter seguido em frente. Espero que a minha jornada inspire outras pessoas — crianças, adultos — a não desistirem dos seus sonhos”, declarou.

Após o sucesso do álbum Pink Friday 2, lançado em 2023 e certificado com platina nos Estados Unidos, Nicki está em um momento de pausa criativa. Sem lançar novos singles desde o ano passado, ela confirmou que está trabalhando em inéditas, mas sem pressa para entregá-las ao público. A rapper explicou que quer lançar algo que realmente tenha significado.

“Não sinto mais que preciso provar algo a alguém, e isso é libertador. Tenho músicas fortes guardadas, mas não quero correr. Meu objetivo é entregar um álbum com propósito. Nunca fui do tipo que lança música apenas para preencher espaço. Amo o que faço e respeito a arte”, afirmou.

Além da música, Nicki vive uma fase intensa em sua vida pessoal. Mãe de um menino de quatro anos, fruto de seu relacionamento com Kenneth Petty, ela está imersa na experiência da maternidade, um papel que chegou após muita ponderação.

“Demorei para me sentir pronta para ser mãe. Vi muitas mulheres na indústria que abriram mão disso, algumas sem arrependimentos, outras com. Eu perdi muitos feriados com a família por causa do trabalho. O custo foi não ter uma vida comum. Hoje posso proporcionar ao meu filho coisas que nunca tive, mas também quero dar a ele experiências que ainda estou aprendendo como oferecer”, refletiu.