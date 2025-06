Como corte de cabelo fez identidade visual de Ava Max

Após um período de reclusão e desafios, a cantora Ava Max está de volta aos holofotes com o lançamento de “Lovin Myself”, primeiro single de seu novo álbum Don’t Click Play. A canção marca o início de uma nova fase para a artista, que passou por turbulências pessoais e profissionais nos dois anos desde o lançamento de Diamonds & Dancefloors.

Aos 31 anos, Amanda Koçi — nome de batismo da artista — retorna ao cenário pop com uma faixa vibrante e com forte mensagem de autovalorização. “Eu não preciso de ninguém, estou me amando”, canta ela em um dos versos do refrão, reafirmando o tema central da música: a redescoberta do amor-próprio.

Apesar da leveza aparente da canção, a origem do projeto é densa. Ava revelou que se sentiu perdida após seu último álbum e precisou de uma pausa para reconectar-se consigo mesma. Um dos momentos simbólicos dessa virada foi sua aparição surpresa no Coachella, ao lado do DJ Alok, quando cortou os cabelos no palco e resgatou seu visual icônico do início da carreira — o “Max Cut”, metade longo, metade curto.

Em conversa recente, Ava compartilhou que o novo disco já está finalizado e representa um retorno às suas raízes. Com influências mais próximas ao pop puro de hits como “Kings & Queens”, Don’t Click Play nasce como resposta aos julgamentos e críticas que enfrentou nos últimos anos. A estética autodepreciativa adotada nesta nova era — que inclui uma máscara de dormir com os dizeres “Ava Max Sucks” no clipe de “Lovin Myself” — é uma provocação bem-humorada aos detratores. “Quis mostrar que o que dizem não me atinge. Eu ainda me amo”, afirmou.

Durante esse processo de reconstrução, Ava também se afastou de antigos colaboradores e cuidou mais de sua saúde física e emocional. “Troquei de equipe, comecei a me exercitar mais e a reservar tempo para mim. Antes, sentia que não tinha esse direito.”

Sobre o novo álbum, a artista se mostrou empolgada, revelando que a obra contará com colaborações e remixes, mas manteve os detalhes em segredo. Para ela, o trabalho é mais do que uma sequência musical — é uma narrativa pessoal de superação. “Lost Your Faith foi o ponto de partida dessa nova fase. Pode parecer diferente de Lovin Myself, mas representa o fundo do poço de onde eu ressurgi”, explicou.

Com quase cinco anos desde o lançamento de seu disco de estreia Heaven & Hell, Ava Max revisita agora o caminho que percorreu. “Naquela época, eu sabia quem era. Só precisei me lembrar disso novamente.”

Ao ser perguntada se hoje se sente mais “doce” ou “psicótica”, em referência ao seu hit “Sweet but Psycho”, ela respondeu com bom humor: “Ultimamente, estou de volta aos meus hábitos psicóticos, eu diria.”