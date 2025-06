Por que Taylor Swift precisou comprar os próprios álbuns

Após anos de batalhas públicas, regravações estratégicas e intensas negociações nos bastidores da indústria fonográfica, Taylor Swift confirmou que, finalmente, se tornou a única proprietária de todo o seu acervo musical lançado entre 2006 e 2017. O anúncio foi feito pela própria artista por meio de uma carta divulgada nas redes sociais, em tom de celebração e gratidão.

A conquista vai além dos álbuns que marcaram o início de sua trajetória. A nova aquisição abrange também videoclipes, imagens promocionais, registros audiovisuais e outros materiais vinculados à era em que esteve contratualmente ligada à gravadora Big Machine Label Group. Agora, Swift passa a deter os direitos plenos de todos os elementos que compõem seu legado musical.

O conflito teve início em 2019, quando a Big Machine foi vendida à Ithaca Holdings, empresa comandada por Scooter Braun. A venda, avaliada em aproximadamente US$ 300 milhões, transferiu automaticamente os direitos dos seis primeiros álbuns da cantora para Braun, sem que ela tivesse sido consultada. A manobra provocou revolta pública de Swift, que se viu impedida de gerir sua própria produção artística.

A repercussão foi imediata. Figuras influentes do entretenimento se posicionaram sobre o caso. Enquanto alguns, como Justin Bieber e Demi Lovato, manifestaram apoio ao empresário, outros nomes como Halsey e Brendon Urie se solidarizaram com Swift, evidenciando as divisões dentro da indústria.

Em resposta à impossibilidade de reaver suas gravações originais, Swift lançou o ambicioso projeto Taylor’s Version, no qual passou a regravar seus álbuns com arranjos e produção sob seu total controle. Iniciada em 2021, a série de relançamentos — incluindo Fearless, Red, Speak Now e 1989 — não só devolveu autonomia artística à cantora, como também se tornou um fenômeno de vendas, reunindo fãs antigos e novos.

A culminação dessa jornada se deu na última sexta-feira (30), com a confirmação de que Swift havia adquirido os direitos que ainda estavam em posse de investidores que compraram os ativos de Braun em 2020. Embora os detalhes financeiros do acordo não tenham sido divulgados, fontes próximas ao negócio indicam que as tratativas aconteceram de forma direta e discreta.

“Meu único desejo sempre foi ter a chance de possuir minha arte por completo”, escreveu a cantora na carta publicada online. Ela aproveitou para agradecer aos fãs que a acompanharam durante a disputa e às equipes que colaboraram nas regravações, reconhecendo o papel essencial de todos no desfecho positivo.