Mariah Carey anuncia “MC16” e quebra hiato de sete anos

A espera terminou. Mariah Carey, ícone absoluto da música pop e do R&B, pegou todos de surpresa nesta segunda-feira ao anunciar oficialmente que um novo álbum está a caminho.

Intitulado simplesmente de “MC16”, o trabalho marca o décimo sexto registro de estúdio da artista e chega como uma resposta direta aos milhares de fãs que, nos últimos anos, especulavam sobre o retorno da voz cristalina de hits como “We Belong Together” e “Obsessed”.

Em um teaser enigmático, divulgado por meio de suas redes sociais, Mariah surge envolta em atmosfera cinematográfica, deixando no ar a pergunta: “What’s Your Type?”. A provocação não veio acompanhada de grandes revelações, mas bastou para inflamar as redes sociais e fazer o nome da diva figurar entre os assuntos mais comentados do dia.

O anúncio é carregado de simbolismos. Desde o lançamento de “Caution”, em 2018, a cantora vinha adotando um perfil mais discreto em relação a novos álbuns, concentrando sua presença em turnês, aparições pontuais e participações especiais.

Agora, aos 56 anos, Mariah parece pronta para escrever mais um capítulo na sua trajetória musical, que já atravessa mais de três décadas de sucessos e reinvenções.

O anúncio do “MC16” chega em um momento de reaproximação intensa entre Mariah e seus fãs brasileiros. Após emocionar plateias no Brasil em 2024, com apresentações memoráveis no Allianz Parque, em São Paulo, e no Rock in Rio, no Rio de Janeiro, a diva está com passaporte carimbado para retornar ao país ainda neste ano.

Mariah é uma das atrações principais do festival The Town, assumindo a posição de headliner no dia 13 de setembro. Além disso, ela também será presença marcante no evento “Amazônia Para Sempre”, que acontece em Belém no dia 17 do mesmo mês.

Dois compromissos que reforçam a relação calorosa e histórica entre a artista e o público brasileiro, sempre um dos mais apaixonados pela estrela.

A escolha de Belém como uma das paradas de sua agenda não passou despercebida: o evento tem foco socioambiental e promete unir grandes nomes da música internacional em prol da preservação da floresta amazônica, causa que Mariah já demonstrou apoiar publicamente em diversas ocasiões.

Mariah Carey: Mistério sobre lançamento mantém clima de expectativa global

Apesar da confirmação oficial de que o “MC16” está em produção, Mariah e sua equipe mantêm total sigilo sobre a data de lançamento e os detalhes do projeto. Até agora, não se sabe quantas faixas o álbum terá, quem são os produtores envolvidos ou se haverá colaborações especiais.

O mistério, porém, só alimenta ainda mais a expectativa dos fãs, que aguardam ansiosos por novas demonstrações do talento vocal inconfundível da cantora. Afinal, como poucos artistas na história da música pop, Mariah Carey sabe como transformar cada lançamento em um verdadeiro evento.

Enquanto não chegam mais informações, o teaser “What’s Your Type?” segue ecoando, convidando o público a especular sobre o conceito e a sonoridade do “MC16”. E, como sempre acontece quando Mariah decide se movimentar, o mundo para para ouvir.