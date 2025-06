Lady Gaga entra pro Guinness World Records

O céu da orla de Copacabana foi iluminado por muito mais do que fogos ou estrelas. Foi Lady Gaga quem incendiou a noite carioca com um espetáculo que entrou para a história.

A apresentação gratuita da cantora reuniu impressionantes 2,5 milhões de espectadores, consagrando-se como o maior público já registrado em um show de uma artista feminina, feito oficialmente reconhecido pelo Guinness World Records neste último sábado.

O feito é ainda mais emblemático ao superar o recorde anterior estabelecido por Madonna, que havia reunido 1,6 milhão de pessoas em 2024, também no Brasil. Gaga, sempre audaciosa e performática, não só quebrou o recorde, como transformou a noite em um verdadeiro manifesto artístico, dividindo o espetáculo em cinco atos.

Cada etapa da apresentação passeou entre os hits imortalizados de sua carreira e as vibrantes canções do recém-lançado álbum “Mayhem”, lançado em março deste ano.

O show no Rio foi o quarto da turnê mundial do disco e marcou o aguardado retorno da cantora ao país, após 13 anos de ausência. A última vez que Gaga havia pisado em solo brasileiro foi em 2012, com a turnê “Born This Way Ball”. Em 2017, os fãs brasileiros quase puderam revê-la, mas a cantora precisou cancelar a turnê mundial por conta das fortes dores provocadas pela fibromialgia, doença que enfrenta com coragem.

Lady Gaga eterniza Copacabana como palco de sua maior conquista

Além de consolidar-se como a rainha incontestável dos palcos, Lady Gaga demonstrou, mais uma vez, sua capacidade de reunir uma legião global de fãs, vindos de todas as partes do mundo para prestigiar a apresentação. Copacabana se transformou em um mar humano e emocional, onde cada nota e cada coreografia reverberaram intensamente entre o público.

A estrutura do show, cuidadosamente pensada, não deixou espaço para o acaso. Do figurino aos efeitos visuais, tudo contribuiu para a criação de um espetáculo à altura da artista, reconhecida mundialmente não apenas pelo talento musical, mas também pelo poder de reinvenção estética.

O repertório foi cuidadosamente escolhido para agradar tanto os fãs mais nostálgicos quanto aqueles ávidos pelas novas músicas do “Mayhem”, cuja sonoridade mistura elementos eletrônicos com referências teatrais marca registrada da diva.

Este retorno triunfal reforça a relação de afeto entre Lady Gaga e o Brasil, país que sempre recebeu a artista com entusiasmo e devoção. E, para coroar esse momento histórico, a cantora não deixou de expressar sua gratidão ao público, declarando-se emocionada pela energia e amor transmitidos por milhões de pessoas.

Mais do que um show, foi uma celebração da arte, da resistência e da força feminina, eternizada agora nas páginas do Guinness World Records e na memória de cada um dos presentes naquela noite épica à beira-mar. Lady Gaga provou, mais uma vez, que o palco é o seu habitat natural e que quando ela se apresenta, o mundo inteiro para para assistir.