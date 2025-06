A superação de Zé Neto após pausa na carreira

A dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano completa 15 anos de trajetória musical, trazendo no repertório não apenas sucessos de rádio, mas também histórias de superação. Ao longo desse percurso, os artistas enfrentaram turbulências emocionais que colocaram à prova não só a carreira, mas também a saúde mental e os laços pessoais.

No final de 2024, Zé Neto precisou se afastar dos palcos para tratar a depressão, quadro agravado pelo ritmo exaustivo de apresentações. O afastamento marcou um ponto de virada. Em entrevista ao programa Fantástico, o cantor descreveu o momento como um “divisor de águas”, tanto na vida profissional quanto pessoal. “Estamos vivendo a melhor fase da nossa vida profissional, pessoal e espiritual. Eu acho que agora as coisas se acertaram de verdade, né?”, declarou.

Enquanto isso, Cristiano também enfrentava suas batalhas fora dos holofotes. Em 2023, seu filho Miguel nasceu com uma condição cardíaca delicada, exigindo atenção redobrada e fortalecendo ainda mais a conexão da família com a fé. “A espiritualidade foi o que nos manteve em pé. Foi uma lição de esperança e resiliência”, compartilhou o cantor.

Hoje, a dupla vive um novo capítulo, mais consciente e equilibrado. Com uma agenda cuidadosamente reduzida — limitando-se a três apresentações semanais — Zé Neto e Cristiano priorizam o bem-estar emocional e a conexão familiar. Eles reconhecem que o apoio mútuo foi essencial para atravessar os momentos mais difíceis e que a amizade, fortalecida ao longo dos anos, segue como alicerce de tudo.

O forte desabafo de Zé Neto sobre depressão e afastamento dos palcos

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, compartilhou um emocionante relato sobre a fase difícil que enfrentou recentemente devido à depressão. Durante uma conversa com o Frei Gilson em uma live, o artista abriu o coração e revelou como sua vida estava sendo consumida por vícios que o afastavam de si mesmo.

“Eu estava viciado em tudo que me tirava de mim”, confessou o cantor. Segundo ele, o abuso de bebidas alcoólicas, medicamentos e o uso do cigarro eletrônico o levaram a um estado de destruição. “De tudo que fiz, o cigarro eletrônico é o que mais me arrependo. Até hoje ainda pago o preço, mas estou, graças a Deus, sendo restituído”, disse.

Agora, Zé Neto afirma estar vivendo uma nova fase, baseada na fé e no convívio com sua família. Ele destacou que seus verdadeiros prazeres atualmente são momentos simples, mas genuínos: “Hoje a minha vida é outra. Meus prazeres são ficar com minha família, ir à missa, brincar com meus filhos. O resto, é só o resto”, refletiu.

A conversa com Frei Gilson foi marcada por emoção e espiritualidade. O sacerdote realizou uma oração especial pela vida do sertanejo, pedindo força para que ele continue firme em seu propósito e seja um exemplo de superação para outras pessoas.