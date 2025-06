A nova banda de Finneas, irmão de Billie Eilish

O cantor, compositor e produtor musical Finneas revelou nesta semana a criação de uma nova banda ao lado da cantora Ashe. O duo, batizado de The Favors, lançará o primeiro álbum, intitulado The Dream, em setembro. Para antecipar o projeto, o primeiro single, The Little Mess You Made, chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (6).

Conhecido globalmente por seu trabalho ao lado da irmã Billie Eilish, Finneas comentou com entusiasmo sobre a nova fase musical. “Foi uma experiência maravilhosa criar esse álbum com a Ashe, em segredo, e estamos muito empolgados em finalmente compartilhá-lo com o mundo”, disse o artista em uma publicação recente.

Em seus stories no Instagram, ele detalhou o processo criativo do projeto, revelando que o trabalho se estendeu por mais de um ano: “Nos últimos 18 meses, Ashe e eu colocamos tudo o que tínhamos nesse álbum. Estou sinceramente orgulhoso do resultado – David Marinelli contribuiu com a bateria, Ricky Gourmet com a guitarra – amo a sensação de estar em uma banda.”

Finneas acumula uma trajetória impressionante: já conquistou 10 prêmios Grammy, incluindo o de produtor do ano, pelo trabalho no aclamado When We Fall Asleep, Where Do We Go?, de Billie Eilish. Além disso, soma duas estatuetas do Oscar na categoria de melhor canção original – a primeira por No Time To Die, da franquia James Bond, e a segunda, em 2024, por What Was I Made For?, música do filme Barbie, dirigido por Greta Gerwig.

Ashe, por sua vez, alcançou notoriedade com sucessos como Me Without You e Moral Of The Story, este último também com produção assinada por Finneas. A parceria entre os dois, que já se mostrava promissora, agora assume um novo formato com The Favors, prometendo um lançamento que mistura talento, cumplicidade artística e muita expectativa por parte dos fãs.