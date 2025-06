Dua Lipa recebeu indireta de Miley Cyrus? O que se sabe

Um show surpresa de Miley Cyrus em Nova York no último fim de semana tem dado o que falar — não apenas pela apresentação inédita da faixa “Every Girl You’ve Ever Loved”, mas também pelas possíveis mensagens cifradas contidas na letra da música.

Durante a performance ao vivo, a cantora mencionou uma mulher que “fala francês perfeitamente, dança a noite toda e ainda assim nunca vai suar”. A descrição foi suficiente para que fãs começassem a especular que a canção seria uma crítica velada a Dua Lipa.

A teoria ganhou força nas redes sociais após internautas relacionarem o verso a momentos recentes da carreira de Dua. A cantora britânica foi ouvida falando francês no remix de “Talk Talk”, colaboração entre Charli XCX e Troye Sivan. Além disso, foi a responsável por “Dance the Night”, canção incluída na trilha sonora do filme Barbie (2023) — uma conexão direta com a linha sobre dançar a noite inteira.

Outro trecho da música de Miley, que menciona alguém que “nunca vai suar”, também foi interpretado como uma possível referência ao meme viral “go girl, give us nothing”, usado para criticar apresentações vistas como sem energia. O meme ficou associado a Dua Lipa após uma performance de 2018 que recebeu críticas por sua suposta falta de empolgação no palco.