A pausa na carreira de Jessie J devido a um câncer

A cantora britânica Jessie J, de 37 anos, surpreendeu os fãs nesta terça-feira (3) ao revelar que está enfrentando um câncer de mama em estágio inicial. Em um vídeo emocionante publicado em suas redes sociais, a artista compartilhou que recebeu o diagnóstico há nove semanas, mas optou por guardar a informação até se sentir pronta para torná-la pública. “Preciso falar sobre isso, processar e, honestamente, só queria um abraço”, desabafou.

Conhecida por sua franqueza com os fãs, Jessie afirmou que hesitou antes de divulgar a notícia, mas decidiu se antecipar à cobertura da mídia. “Sempre compartilhei tudo que vivo. Sei que a imprensa transformaria isso em algo maior, mas eu queria contar com minhas próprias palavras”, disse.

A cantora ressaltou que o câncer foi detectado no início, o que aumenta consideravelmente suas chances de recuperação. “Estou me agarrando à expressão ‘estágio inicial’. Câncer é horrível em qualquer forma, mas isso me dá forças para seguir com o tratamento. Estou passando por vários exames e procedimentos desde então.”

Jessie também falou sobre o impacto emocional do diagnóstico. Segundo ela, a rotina de trabalho intenso dificultou o processo de assimilação da notícia. “Talvez eu não esteja lidando com tudo isso como deveria. Mas dividir me ajuda — sempre ajudou. E quando compartilho, recebo amor, apoio e histórias que me inspiram.”

De forma bem-humorada, Jessie J ironizou a coincidência entre o diagnóstico e o lançamento de músicas recentes como No Secrets e Living My Best Life, planejadas antes de descobrir a doença. “Não podem inventar uma narrativa melhor. E, sim, vou poder manter meus mamilos, o que é ótimo!”, brincou.

A artista anunciou que fará uma pausa temporária na carreira após sua performance no Summertime Ball, que acontece em Londres no dia 15 de junho. “Vou sumir por um tempo depois do festival para fazer a cirurgia. É como uma maneira bem dramática de colocar silicone. Mas volto com tudo: com peitões e muita música nova.”

Com uma carreira consolidada, Jessie J acumula mais de 1,5 bilhão de streams nas plataformas digitais e 23 milhões de discos vendidos. Dono de sucessos como Price Tag, Domino e Who You Are, seu retorno aos palcos está previsto para o dia 13 de setembro, no festival The Town, em São Paulo.