As revelações de Cardi B sobre traições, mentiras e término

Cardi B usou uma transmissão no X Spaces para desabafar como nunca sobre os impactos emocionais do fim de seu casamento com o rapper Offset. Sem filtros, a artista relatou um período de profunda instabilidade mental que, segundo ela, quase a levou ao limite.

“Passei muito tempo infeliz e fingindo estar bem. No ano passado, senti que estava perdendo o controle da minha própria mente”, confessou. A rapper, famosa por hits como WAP e Bodak Yellow, falou abertamente sobre as dores que enfrentou no relacionamento. “Não era só infidelidade. Era um ciclo de mentiras e manipulações. Um abuso emocional que me desestruturou completamente.”

A cantora relatou que, durante a gestação de seu terceiro filho, chegou a um ponto crítico. “Não comia, não dormia. Meu bebê nasceu com apenas dois quilos e meio por causa disso. Foi um período de escuridão. Estava afundada numa depressão.”

Após o nascimento do filho, em setembro do ano passado, Cardi decidiu pôr um ponto final na união. Ela entrou com o pedido de divórcio no mês seguinte, marcando o encerramento definitivo de um relacionamento marcado por idas e vindas desde 2017. Offset, por sua vez, solicitou pensão alimentícia, o que gerou forte indignação da artista, que chegou a expressar, em outro momento, o desejo de vê-lo “morrer devagar”.

Cardi não esconde que a recuperação tem sido um processo difícil, mas necessário. Com apoio da equipe, ela buscou terapia, o que considera essencial para retomar o controle da própria vida. “Hoje me sinto em paz. É algo que não sentia havia muito tempo.”

Ela também fez um alerta sobre os danos causados por relações tóxicas. “Se eu não tivesse saído, poderia ter feito algo terrível. Sinceramente, pensei que poderia acabar tirando a vida dele com minhas próprias mãos.”

A história do casal sempre foi marcada por turbulências. Após um casamento relâmpago em 2017, vieram separações, reconciliações, dois filhos e inúmeras polêmicas públicas. Agora, Cardi B afirma estar focada em si mesma — e promete que o aguardado novo álbum vai justificar cada segundo de espera dos fãs.