Festival Saracura une música, capoeira,  acessibilidade e natureza

Brasília receberá, pela primeira vez, o Festival Saracura de Cultura Popular. Idealizado pelo artista e capoeirista Luciano Astiko, o evento, que tem como tema Longevidade, ocorre de 13 a 15 de junho e propõe uma imersão de três dias que integra capoeira, permacultura e cultura popular brasileira, em meio à natureza do Centro Cultural Capoeira do Urubu e Beija-Flor, localizado na região entre o Lago Norte e o Varjão.

Patrocinado pelo Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC), o evento conta com programação diversa, que inclui rodas de Capoeira Angola; vivências com o Jongo do Cerrado; samba de roda com o grupo Aroeira; medicina ayurveda; aulas com um dos maiores mestres de capoeira da atualidade, mestre Cobra Mansa; apresentações do grupo de percussão formado por pessoas surdas Surdodum; e o grupo Nó Cego, composto por músicos com deficiência visual.

Surdodum (foto: Bento Viana/Divulgação)

Também será realizada a oficina Pouso, ministrada pelo instrutor Rafael Alves, com partilhas para expandir noções de dança, saúde e coletividade, além de atividades práticas de permacultura, como o plantio coletivo na horta do centro cultural. Luciano Astiko, idealizador do projeto, reforça que o objetivo é promover uma experiência sensorial completa: "um verdadeiro banho de floresta, com som, aroma, textura e arte".

“Antes da saracura pássaro, 'sara cura' — o verbo, vai nortear o primeiro Festival Saracura de Cultura Popular. Capoeira cura, samba de roda cura, Jongo cura, Surdodum cura, Nó Cego cura, e a gente sara de viver uma vida sem graça, longe da natureza, de ser e de estar. É o poder agregador da capoeira confraternizando e reunindo vertentes na incessante busca por um ser melhor, um ser dançante, ser brincante e ser cantante”, detalha Astiko.

Serviço

Quando: 13 a 15 de junho (na sexta-feira, das 17h às 22h. Sábado e domingo, das 8h às 18h)

Onde: Centro Cultural Capoeira do Urubu

Ingressos: Retirada gratuita pelo Sympla